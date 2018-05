La Dirección del Trabajo registra casi 600 denuncias

De enero a marzo de 2018, se presentaron 591 denuncias ante la Dirección Regional del Trabajo de Ciudad del Este. La mayoría de los reclamos son por falta de pago de haberes por despido injustificado. El Código Laboral es letra muerta para muchos empleadores.

La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas en Paraguay. Hay informalidad laboral cuando las empresas incumplen el Código Laboral vigente que establece seguro social, el pago del salario mínimo, las ocho horas de trabajo, pago de horas extraordinarias. ¿Cómo está la situación laboral en Alto Paraná? Las estadísticas de la Dirección Regional del Trabajo sirven como un indicador de la realidad.

En lo que va del año, se presentaron un total de 591 denuncias, de las cuales 365 son por falta de pago de haberes en los casos de despido injustificado.

“Esta es sobre todo una oficina de mediación, una instancia administrativa. Cuando se presentan denuncias buscamos que el empleado y el patrón lleguen a un acuerdo y así evitar que lleguen a juicios, que es un proceso mucho más complicado”, explicó Adriana Monzón, directora regional del Trabajo. Agregó que el 80 por ciento de los casos llegan a un acuerdo.

El año pasado, la cantidad de denuncias llegó a 1.800. Mientras que en 2016, se registraron 2.095. “El año pasado hubo como 200 reclamos menos”, señaló la funcionaria.

De todos los casos registrados este año, 45 denuncias fueron presentadas por mujeres, quienes fueron despedidas por embarazo o a las cuales no se les respetó el derecho de amamantar a sus hijos. Desde el año 2015, está vigente la Ley N° 5508 de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, que establece cuatro meses de permiso de maternidad y tiempos para amamantar, entre otros aspectos.

INFORMALIDAD

El rubro de la construcción es uno de los que mayor nivel de informalidad presenta, según la directora regional del Trabajo. “En la mayoría de los casos, son empresas tercerizadas, los obreros no conocen a su patrón y no saben a quién reclamar”, señaló.

También es uno de los trabajos con mayor riesgo y no siempre los empleadores se hacen responsables en caso de accidentes.

Ayer se presentó un caso concreto. Américo Romero denunció ante la Dirección del Trabajo, que su jefe no acepta una orden de reposo médico y le obliga a seguir trabajando con la mano fracturada. El obrero sufrió un accidente, mientras manipulaba una máquina en la construcción de pilares de cemento. La máquina cayó sobre su mano y le quebró los dedos. El accidente habría ocurrido pese a que días antes, los trabajadores habían avisado que la máquina no funcionaba bien.

