Asaltan a dos playeros de una estación de servicios

Dos playeros fueron asaltados ayer por dos motochorros, quienes le despojaron de su recaudación del día. Ocurrió ayer, en horas de la mañana, en el Km 6, de Presidente Franco, sobre la avenida Monday. El monto de lo robado no pudo ser precisado.

Resultaron víctimas, Walter Wilson Galeano, de 36 años y Alexis Cabrera Ruiz, de 18 años. Los mismos contaron a la Policía que fueron sorprendidos por dos sujetos, al mando de una motocicleta, ambos con casco. Se acercaron al puesto de expendio de combustible y dieron la voz de asalto, encañonando a los dos playeros y despojándoles de sus respectivas billeteras, con la recaudación del día. Los afectados no opusieron resistencia por lo que no hubo agresiones. Dijeron que no podían precisar el monto despojado de cada uno, pues primero deben contabilizar la cantidad de combustible que fue expedido.

No obstante, afirmaron que no eran montos considerables, pues no acostumbran llevar consigo una alta suma, pues cada cierto tiempo guardan la recaudación en otro sitio.

El local no cuenta con guardia de seguridad en horarios diurnos pero tiene cámaras de circuito cerrado cuyas imágenes podrían ayudar para identificar a los asaltantes.

La policía realizó un rastrillaje en la zona pero no pudo dar con los sospechosos.

