Arbitros para partidos de Intermedia

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) nominó a las autoridades que dirigirán los partidos de la novena fecha del torneo Apertura. Todos los partidos se cumplirán este domingo, en diferentes estadios del país. En Ciudad del Este jugarán Corrales, y el puntero del torneo, River Plate, con la conducción de Oscar Velázquez.

TODAS LAS DESIGNACIONES

RUBIO ÑU VS. SAN LORENZO

Estadio: La Arboleda. Hora: 09:30 (TV). Árbitro: Rodrigo Serafini. Asistentes: Darío Gaona y Roberto Cañete. Cuarto árbitro: Sixto Mercado. Delegado: Cándido Paredes.

ITEÑO VS. GENERAL CABALLERO

Estadio: Salvador Morga. Hora: 15:15. Árbitro: Juan G. Benítez. Asistentes: Marcos Velázquez y Hugo Martínez. Cuarto árbitro: Javier Núñez. Delegado: Gerardo Luraghi.

GUAIREÑA VS. FULGENCIO YEGROS

Estadio: Parques del Guairá. Hora: 15:15. Árbitro: Marcos Franco. Asistentes: Jorge Duarte y Fernando Escurra. Cuarto árbitro: Mario Alfonzo. Delegado: Armando Cristaldo.

CAAGUAZÚ VS. TRINIDENSE

Estadio: Federico Llamosas. Hora: 15:15. Árbitro: Julio Quintana. Asistentes: Jesús Alcaraz y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Osmar Soto. Delegado: Flaminio Sosa.

MARTÍN LEDESMA VS. FERNANDO DE LA MORA

Estadio: Enrique Soler. Hora: 15:30. Árbitro: Víctor Ruiz Díaz. Asistentes: Abraham Portillo y Silvio Alfonzo. Cuarto árbitro: Alberto Candia. Delegado: Silvio Doldán.

CORRALES VS. RIVER PLATE

Estadio: R.I.3 Corrales. Hora: 15:30. Árbitro: Óscar Velázquez. Asistentes: Nimio Vera y Aníbal Esteche. Cuarto árbitro: Arnaldo Vergara. Delegado: Christian Caballero.

LIBERACIÓN VS. 2 DE MAYO

Estadio: Atanacio Villagra. Hora: 15:30. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Cristian Sosa y Jorge Molas. Cuarto árbitro: Pedro Echeverry. Delegado: Vicente Ramírez.

RESISTENCIA VS. OVETENSE

Estadio: Tomás B. Correa. Hora: 15:30. Árbitro: José Méndez. Asistentes: Diego Silva y Blas Rojas. Cuarto árbitro: César Rolón. Delegado: Víctor Báez.

