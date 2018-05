Combatir el contrabando

El ingreso de mercaderías de contrabando desde el Brasil por el Puente de la Amistad sigue siendo un mal crónico que ninguna autoridad pudo hasta hoy combatir efectivamente pese al regimiento de funcionarios instalados en la cabecera de la vía por la Dirección Nacional de Aduanas.

Productos frutícolas, hortícolas, cárnicos e industrializados de procedencia brasileña inundan a diario el mercado local y nacional causando un grave perjuicio a la producción paraguaya. Eso sí, en el puesto aduanero de Ciudad del Este se hicieron multimillonarios muchos funcionarios. Algunos incluso después de convertirse en grandes señores gracias al dinero de dudoso origen, se apuntalaron políticamente y terminaron ocupando hasta una banca en el Congreso como ocurrió con el diputado por Alto Paraná Elio Cabral.

El combate frontal al contrabando siempre es una promesa que no pasa de ser una mera expresión de deseo. Cada gobierno que llega hace ruidosos cambios de hombres que rápidamente se acomodan y pasan a formar parte de la rosca mafiosa de recaudación que sobrevive a todas las administraciones porque están conformadas por los mandos medios. La cabeza se aggiorna, recibe el maletín sentado en su oficina convenientemente climatizada, y todo sigue igual. Así funciona, así funcionó siempre.

Aduanas de Ciudad del Este, de hecho, es una de las instituciones más apetecibles, y más aun el cargo de Vista, que es ocupado por la persona encargada de controlar cada vehículo que entra y sale del país. Aquí es donde todo se inicia. El vista, para hacer la vista gorda -valga la redundancia- recibe unos cuantos billetes y listo.

Mientras los funcionarios se enriquecen, los productores se empobrecen. Las autoridades se llenan la boca cuando hablan de las bondades del país y de su condición eminentemente agrícola. De la tierra fértil y el clima favorable. Sin embargo, no hacen absolutamente nada para apuntalar la producción primaria. Año a año, miles de docenas de banana, piña, kilos de tomate se pierden porque no consiguen mercado debido al incesante contrabando.

El gobierno actual no hizo la diferencia. Como todos los anteriores prometió acabar con el mal pero lo que hizo fue rotar a los altos funcionarios en los cargos y la fiesta siguió. En agosto se instala otro equipo en el poder, aunque del mismo signo político. De los cambios que decida hacer en la institución se sabrá si será más de lo mismo, si los maletines seguirán yendo a Asunción, o estaremos por fin ante una administración patriota que luchará contra uno de los sistemas de corrupción más viejos y perjudiciales enquistado en el país.

