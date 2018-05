Trabajadoras sexuales lanzan un libro con historias de vida

Trabajadoras sexuales de Paraguay pertenecientes a la organización Unidas en la Esperanza (UNES), elaboraron un libro donde ellas mismas cuentan sus historias. El material fue publicado con el objetivo de combatir los prejuicios y la estigmatización social.

“Con los años, con lo que pasamos, con la soledad del día a día, vas perdiendo como la esperanza, la confianza, y entonces no te sentís sujeta de derechos, nadie luego nos dice eso, sos prostituta y punto. Y eso se va como internalizando en la cabeza”, cuenta una de las mujeres en el libro: “Yo soy trabajadora sexual, protagonista de mi historia”.

El material fue publicado por la UNES, la semana pasada en Asunción. Reúne seis historias de vida, de las cuales dos pertenecen a trabajadoras sexuales de Alto Paraná. Ellas mismas cuentan sus experiencias a partir de entrevistas realizadas por Macky Pereira. Como señala el prólogo de Rosa Posa Guinea: “Son seis historias de vida con fortaleza, alegría, sueños, profundos dolores y anécdotas de película. Leerlo es necesariamente aprender”.

Rosa, pedagoga feminista, también rescata del libro: “las familias como espacios de amor, pero también como círculos de violencia, las etapas de la vida, la fragilidad adolescente, la firmeza de ser mayor, la supervivencia creativa y el cuestionar la falsa moral con el cuerpo mismo”.

MUJERES CON DERECHOS

Unas 4 mil trabajadoras sexuales de distintos puntos del país integran la UNES, que nació en el año 2004 con el objetivo de luchar por los derechos de las mujeres del sector. Trabajan paralelamente en educación sexual, contra la violencia y la discriminación, por justicia y seguridad.

Una de las referentes de la UNES en Alto Paraná es Ángela Cristaldo (51). Ella es trabajadora sexual desde los 26 años y actualmente, gracias a la organización, es también promotora de educación sexual y facilitadora judicial.

“UNES me aportó mucho. En este trabajo no nos gusta que nos digan prostitutas, que nos miren así. Yo sentía vergüenza, cuando me iba a trabajar o salía, tenía ese complejo. Después tuve capacitaciones y vencí la vergüenza. Ahora hablo con cualquier persona y cuando me preguntan, les digo que soy trabajadora sexual”, afirma.

Ella junto a sus compañeras, luchan contra la discriminación, por una ley que les permita ser reconocidas como trabajadoras, tener derechos a seguro social, poder acceder a préstamos en entidades financieras y poder denunciar cuando son víctimas de explotación o violencia y que sus casos sean investigados como corresponde.

