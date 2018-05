Qué fácil es distraernos

Las redes sociales se han vuelto verdaderos campos de batalla y plataformas de dicusiones banales, así también, durante las últimas elecciones se vieron muchas protestas y opiniones; quejas en las principales páginas pero a la hora de salir a la calle, la cantidad de personas asistiendo a esas protestas se redujeron drásticamente. Hubo reclamos de toda laya, desde el fraude electoral hasta las pueriles discusiones acerca de las comidas típicas del país y de la región. Pareciera que somos tan fáciles de entretener, nos distraemos con cualquier nimiedad. Así fue que pasamos de estar debatiendo sobre el fraude electoral a centrarnos en una simple captura de pantalla con un título de “choclotorta” y esto acaparó toda nuestra atención, y las discusiones se desviaron hacia ese tema. Miles de jóvenes reclamando, profiriendo insultos y expresiones de xenofobia contra nuestros vecinos por “defender” la chipa guasu, o el tereré, hasta la empanada de mandioca, (son platos típicos y no exclusivos del Paraguay ni de ningún país). Vale destacar que son platos autóctonos de la región del Plata ya que los indígenas guaraníes no solo habitaron en territorio paraguayo. No hace falta hacer el ridículo peleando en redes sociales por la receta o autenticidad de una comida que puede ser consumida en toda la región, habiendo cuestiones mucho más delicadas e importantes por las que discutir, como ser la posibilidad que tiene Cartes de jurar como senador activo junto con Duarte Frutos y Lugo; o que el EPP aun mantiene en zozobra a medio país con un policía secuestrado ¡hace años! Cuestiones como la aprobación de millonarios presupuestos para bocaditos y pines de oro, en la municipalidad de Ciudad del Este. Nos peleamos por la chipa guasu pero en la intendencia están “cocinando” otro millonario presupuesto para un supuesto vertedero. Nos quejamos de que nuestras autoridades son incompetentes y nosotros tampoco hacemos cosas distintas mas que estar embobados con publicaciones absurdas sin ningún aporte cultural o científico. Cuando el pueblo esté realmente enfocado en lo cultural, en lo académico, en los valores y combata la corrupción desde su casa el país va a cambiar, mientras tanto, sigamos haciendo memes, siendo el hazmerreír de los vecinos.

Perla Judith Benítez

