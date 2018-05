Dilatan proceso para censurar publicaciones sobre acoso sexual

El proceso judicial para censurar publicaciones sobre un caso de supuesto acoso sexual a una docente de una universidad privada de Ciudad del Este está siendo dilatado por el juez Amílcar Marecos. Como se trata de un juicio de amparo debió ser tramitado con celeridad pero se extienden en exceso los plazos.

El amparo se había iniciado el 19 de abril pasado, luego de una denuncia pública y divulgación de un video en el que se observa al ingeniero Gustavo Duarte, cuando acosaba a una docente, dentro de una oficina de una universidad privada de esta ciudad. El material fue viralizado en las redes sociales y también difundido en los medios de comunicación por lo que recurrieron a un amparo para frenar la difusión. En el marco del proceso judicial, el juez Amílcar Marecos ordenó el cese de todas las publicaciones, pues hizo lugar a una medida cautelar a favor de la casa de estudios en cuestión y a la rectora de la institución pero no hace referencia al presunto acosador, el ingeniero Duarte. Lo cierto es que con esta disposición se censura a los medios de comunicación buscando evitar la difusión de la denuncia.

Los representantes legales del diario Vanguardia recurrieron a una apelación pero el juez Marecos no remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones. Además, el magistrado en cuestión dilata en exceso el juicio de amparo, pues incumple los plazos. La audiencia de contestación debió fijarse para el 22 de abril pero lo fijó recién para el 26 del mes. En tanto, la audiencia de presentación de pruebas que debió fijarse para el 29 del mismo mes, recién se concretó el 4 de mayo pasado.

Según los datos, no hay méritos para hacer lugar al amparo promovido por la casa de estudio. La dilación del juez para resolver el amparo sería solo una estrategia para frenar las publicaciones, pues mientras dure el proceso, seguirá vigente la medida cautelar que prohíbe las publicaciones.

¿EL CÓDIGO PENAL?

La resolución en la que el juez Marecos dispone la medida cautelar y obliga al cese de las publicaciones se basa en el artículo 571 del Código Procesal Penal (CPP), cuando este artículo no existe. Además el juicio de amparo se tramita conforme al Código Procesal Civil (CPC).

Comments