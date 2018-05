Pedirán intervención del MEC si no hay acuerdo en colegio ovetense

Desde la Coordinación Departamental de Supervisores se anunció que se pedirá la intervención del Colegio Nacional Pedro P. Peña de Coronel Oviedo si no se destraba la toma de la institución por parte de un grupo de alumnos. Éstos se mantienen “atrincherados” desde el pasado viernes para exigir la asunción de Roberto Carlos Casco, quien ganó el concurso público para el cargo de director. La medida de fuerza se inició debido a la puja de los docentes para ocupar la dirección.

CORONEL OVIEDO. La Coordinadora Departamental de Supervisores, Alcira Benítez, manifestó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intervendrá el Colegio Nacional Pedro P. Peña, en caso de no haber acuerdo en la comunidad educativa. Las instrucciones del ministro Raúl Aguilera, es apelar al diálogo antes de intervenir en la crisis que llevó a los alumnos a tomar la institución.

El secretario de Estado pidió a los alumnos, vía telefónica, buscar un consenso para llegar a un acuerdo entre alumnos, padres y docentes, a fin de definir la vuelta del director ganador de concurso, Roberto Carlos Casco, o en todo caso, designar a un encargado de despacho para reemplazar a la actual, Sady Prieto, dijo Alcira Benítez

La funcionaria departamental del MEC manifestó que el principal problema es que todos quieren ser director y que los intereses de los adultos afectan directamente a los estudiantes. Agregó, además, que entiende la postura de los chicos, pero que no pueden arriesgarse a la vuelta de Casco sin que éste sea aceptado.

“Ellos tienen todo el derecho de manifestarse, en el sentido de que Casco es el ganador del concurso, lo que no podemos arriesgarnos es a que vuelva y que no sea aceptado” expresó.

POSTURA GREMIAL

La Asociación de Educadores de Coronel Oviedo (ADECO) sentó postura a través de un comunicado a favor de Roberto Casco, ganador del concurso. Los gremialistas piden a las autoridades cumplir el Estatuto Docente y la Ley General de Educación, para permitir a Casco tomar posesión al cargo. Por último, insta a la comunidad educativa a mantener la cordura y el respeto.

CONTRA LA TOMA

Por otra parte, un grupo de alumnos se manifestó en contra de la medida de fuerza y con carteles que pegaron en la entrada de la institución pidieron que que los dejen ingresar a la casa de estudios a fin de cumplir con el desarrollo normal de clases.

