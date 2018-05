De enero a marzo compatriotas remesaron US$ 141 millones

Las remesas desde el exterior sumaron US$ 141 millones entre enero y marzo de este año, lo que representa una disminución del 6% con respecto a igual periodo del 2017, de acuerdo con un reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).

España sigue liderando en cuanto país de origen de las remesas, con el 47% del total, lo que representa US$ 66,4 millones, mientras que Argentina se consolida en el segundo lugar, con US$ 37,3 millones en el primer trimestre, 27% más que en igual periodo del 2017.

En tercer lugar están las remesas provenientes de EE.UU., con US$ 15,8 millones.

Según los datos suministrados por el Banco Central, las remesas desde Argentina se vienen incrementando desde mediados del 2015, principalmente desde la llegada al gobierno del actual presidente argentino, Mauricio Macri, quien levantó las medidas restrictivas que había en la posición de dólares y envíos al exterior, conocido como cepo cambiario.

De US$ 14 millones que se remesaron en el 2014 pasó a US$ 133 millones a fines de 2017. Hubo un incremento de casi 850% en solo 4 años.

