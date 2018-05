Fiscal chicanea en juicio de paternidad

El fiscal de Ciudad del Este, Hugo Vázquez, recurrió a una serie de chicanas para postergar la realización de una prueba de ADN en un juicio de filiación. El agente fue demandado porque no se hace cargo de la paternidad de una niña de dos años.

En junio de 2017, una mujer presentó en el juzgado de la Niñez y Adolescencia de Ciudad del Este, a cargo de Graciela Ovelar, una demanda de filiación contra el fiscal Vázquez.

A casi un año, el juicio aún no avanzó debido a las reiteradas chicanas promovidas por el representante de la sociedad y por las complacientes actuaciones de la juez Ovelar.

Cuando se inició el juicio, el entonces fiscal de Minga Porã fijó su domicilio en el lejano municipio norteño para dilatar las notificaciones, pese a que residía en Ciudad del Este. Luego, cambió de domicilio en Presidente Franco para la recepción de los informes judiciales.

Desde el inicio de la demanda el fiscal negó la paternidad de una niña que actualmente tiene dos años y pidió la prueba de ADN; sin embargo, dilata el proceso para trabar el estudio laboratorial.

La madre solicitó al juzgado que la prueba se practique en un laboratorio de Foz de Yguazú (Brasil), ya que teme que en nuestro país el estudio sea manipulado por influencia del fiscal.

Intentamos comunicarnos con el fiscal Vázquez para conocer su versión, pero no atendió nuestras insistentes llamadas en su número con terminación 612.

Comments