Juez cambia su postura y levanta embargo de bienes municipales

La juez civil y comercial de Ciudad del Este, Victoriana Cáceres, cambió ayer su propia resolución para ordenar el levantamiento del embargo de los bienes de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Sandra McLeod (ANR).

La magistrada Cáceres literalmente borró con su codo lo que escribió con la mano.

El 3 de mayo pasado, la juez firmó un mandamiento judicial de intimación de pago y embargo preventivo contra la municipalidad esteña por no pagar una indemnización de G. 3.754 millones a 23 exfuncionarios.

El oficial de justicia Wilfrido Prieto fue designado para cumplir la orden firmada por Cáceres y el miércoles pasado acudió a la sede municipal para la intimación de pago y luego a los Registros Públicos para embargar los bienes hasta alcanzar la suma requerida por los exfuncionarios.

Sin embargo, llamativamente la juez Cáceres ayer firmó el A.I. N° 404, que ordena el levantamiento del embargo de los bienes municipales, a pedido de la directora jurídica de la comuna, Graciela Flores.

El cambio de postura de la juez Cáceres fue en tiempo récord. A las 9:00 la abogada Flores presentó el pedido y a las 12:30 la magistrada ya firmó la resolución judicial.

En su resolución la juez Cáceres no indica una argumentación propia, solo se limitó a aceptar la tesis expuesta por la directora jurídica. Según al abogada Flores, los bienes municipales son inembargables y cita algunos artículos del Código Procesal Civil.

Sin embargo, se olvidó de mencionar el artículo 275 de la ley 3966/10 Orgánica Municipal que textualmente dispone: “Los bienes del dominio privado municipal no afectados a servicios municipales pueden ser ejecutados si las municipalidades no abonaren la deuda en el término de doce meses siguientes al vencimiento de la misma, o a la notificación de la sentencia condenatoria, en su caso”.



El abogado Hernán Romero, representante de los exfuncionarios, lamentó la falta de postura de la juez Cáceres y sostuvo que el cambio de la resolución tiene trasfondo político. “Javier Zacarías le habrá llamado para borrar con su codo lo que escribió con la mano”, afirmó.

Romero, igualmente, se mostró sorprendido con la celeridad de la juez Cáceres para resolver un pedido de la municipalidad: en menos de cuatro horas. “Nosotros cuando planteamos algo se resuelve en 3 o 4 meses”, agregó.

El abogado Romero anunció que apelará la decisión judicial y comentó que presentará una denuncia contra la juez Cáceres ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de funciones.

Atacan al oficial de justicia

La directora jurídica de la comuna, Graciela Flores, anunció que denunciará al oficial de justicia Wilfrido Prieto en la Corte Suprema de Justicia.

Lo llamativo es que la directora jurídica solo cuestionó la actuación del oficial de justicial, que diligenció el embargo ordenado por la juez Cáceres. Sin embargo, Flores no hizo crítica alguna respecto a la magistrada.

La directora jurídica también dijo que la institución municipal pagará la indemnización de acuerdo a la disponibilidad de recursos

Antecedentes

En diciembre de 2001 Javier Zacarías Irún (ANR) asumió como intendente y despidió injustificadamente a 23 funcionarios.

Los afectados accionaron judicialmente y ganaron en todas las instancias para lograr una indemnización de G. 3.754 millones.

El juez Mario Aguayo ordenó a la intendente Sandra McLeod a incluir en el presupuesto de 2017 el monto de la indemnización.

La suma reclamada fue incluida en el plan de gastos, pero no fue ejecutada el año pasado.

Los exfuncionarios denunciaron a la intendente por desacato judicial en la Fiscalía.

