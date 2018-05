Obras no clientelismo

La zona sur del Alto Paraná es una de las más productivas de la región; con tierras fértiles regadas por el caudaloso río Ñacunday, un importante afluente del río Paraná, pero al mismo tiempo sigue siendo uno de los lugares más postergados de esta parte de la geografía paraguaya.

Su población se sigue manejando con sistemas de transporte de los más primitivos que hay como la balsa, para poder sacar sus productos hacia los mercados de comercialización. Esto conlleva a diario preocupación, zozobra, y riesgo de perder la vida.

El pasado miércoles, una vez más, un camión que transportaba 4.000 kilos de yerba mate cayó al río. Según los informes preliminares, el precario medio de transporte no soportó la pesada carga y el rodado se deslizó al curso del río. De milagro el conductor logró salir con vida.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que en el lugar ocurre un accidente. En el 2013, cuatro miembros de una familia perecieron ahogados luego de que el vehículo en el que se encontraban cayera al río. En aquella ocasión también había fallado el transporte.

Es inaudito que en una zona tan rica, con millonarios recursos económicos, los pobladores tengan que soportar en pleno siglo XXI estas penurias. La comunicación es esencial para cualquier actividad, y más aun para el desarrollo de los pueblos, pero de esto al parecer las autoridades nunca se dan por enteradas. Y en parte también es responsabilidad de la ciudadanía.

El pueblo cada cinco años elige un intendente y un gobernador. Estas autoridades llegan a los cargos gracias al voto de la gente; y estas por tanto tienen derecho y deben exigir la concreción de proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida. Lo que el pueblo hace al votar no es otra cosa que encargar a una persona la administración de los bienes de la comunidad; y el depositario de dicha confianza debe ejercerlo con toda responsabilidad, mirando qué es lo mejor para el común.

La Gobernación del Alto Paraná, que desde agosto próximo estará administrada por el colorado Roberto González Vaesken, tiene un presupuesto anual que oscila los 125.000 millones de guaraníes, de los cuales G. 31.000 millones están destinados a construcciones. Es apenas el 24% del presupuesto. Esta es una realidad que debe cambiar, pero ello no ocurrirá si no hay presión de la ciudadanía. Son los pobladores, los de los 22 distritos del Alto Paraná quienes tienen que pedir que el dinero del pueblo se invierta en obras y no destinarlo al clientelismo como ocurre ahora.

Los pobladores de Ñacunday no merecen vivir todavía como en la edad media, más aun habiendo recursos. No es justo que familias paraguayas sigan arriesgando sus vidas, y sufriendo la falta de infraestructura mínima para desenvolverse porque los mandamases de turno no se interesan en dotarlos de ello. Es hora de que las autoridades paguen de sus bolsillos las portentosas camionetas en las que se desplazan, y usen el dinero del pueblo en beneficio del pueblo.

