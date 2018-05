Cárcel, más que un problema sanitario

Una alerta sanitaria se disparó en los tribunales de Ciudad del Este debido a la presencia contínua de reclusos afectados de enfermedades de alto contagio como la tuberculosis, y que acuden al lugar en el marco de sus procesos penales. Van sin las más mínimas garantías para evitar el contagio a las personas con quienes tienen contacto e inclusive, que están a su alrededor. Ocurrió ya en una ocasión, que un reo comenzó a toser hasta desmayarse en pleno juicio oral, y los presentes tuvieron que ingeniarse para conseguir tapabocas y protegerse de un posible contagio. El hombre estaba infectado de tuberculosis.

La propagación de esta enfermedad entre la población penal es apenas una gota en el mar de problemas en el que está inmersa la cárcel regional. Allí las personas pasan sus días en condiciones infrahumanas; conviven los que están afectados por diversas enfermedades en medio de la inmundicia. No tienen las mínimas condiciones requeridas para la sobrevivencia como seres humanos.

El hacinamiento es otra constante debido al limitado espacio físico. Esto, sin embargo, no es solamente consecuencia del alto índice de criminalidad sino del sistema judicial que es absolutamente indolente, inhumano, lento y apático. Las personas que tienen poder adquisitivo, pueden pagar un buen abogado, comprar jueces y fiscales, y lograr rápidamente una sentencia, e inclusive en menos tiempo de lo esperado, abandonan la prisión. Sin embargo, los pobres de solemnidad están tras las rejas por años, muchas veces sin un proceso siquiera y menos una condena. Es el sector más desprotegido de la sociedad, son despojos humanos, cuya recuperación y reinserción a nadie importa.

Es más, siendo como son y viviendo como viven, son negocio para muchos, especialmente las autoridades de turno quienes sacan provecho económico de la situación. Cuanto más presos hay significa mayor presupuesto que manejar y más posibilidad de sobrefacturar compras quedándose con un buen porcentaje del dinero público. También hacen sus extras cobrando por ingreso ilegal de comida, alcohol y hasta droga al correccional.

El objetivo de una prisión es sancionar a las personas que cometieron algún delito privándolas de su libertad; situación esta que se espera lo lleve a tomar conciencia de sus actos de tal forma a no repetirlos en el futuro y convertirse en un ciudadano de bien. Pero para que esto ocurra, la privación debe sobrellevar rodeado de las mínimas condiciones para desenvolverse como persona, e inclusive adquiriendo destrezas, nuevos conocimientos que le sirvan para reinsertarse en la sociedad y ser una persona útil una vez que recuperen la libertad.

Si las autoridades no ven la situación de las cárceles como lo que es: un problema social y ahora también sanitario, nada cambiará. La alerta pasará a ser una anécdota. Es imperioso llevar adelante una verdadera política de asistencia a estas personas como seres humanos. Deben recibir el tratamiento que se merece toda persona, sin importar en qué se equivocaron. Es lo que tiene que hacer un Estado serio.

