¿Cómo Frigorífico Concepción ingresó carne brasileña al país?

Frigorífico Concepción importó en lo que va del año un total de 7.362 toneladas de carne, pero Senacsa solo tiene registro de 3.600 toneladas. ¿Cómo entró semejante cantidad de producto desde el Brasil? ¿Quién permitió el ingreso?

ASUNCIÓN. El ministro de Industria, Gustavo Leite, dijo que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) no otorgó este año ninguna licencia previa de importación necesaria para dicho rubro a este frigorífico.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) solo tiene registradas 3.600 toneladas, es decir, la mitad, por lo que se está controlando si la diferencia de los datos de Aduanas y Senacsa no se debe a falsificación de documentos públicos o a contrabando, que tendrían sus penalizaciones jurídicas correspondientes.

Por su parte, Hugo Idoyaga, presidente de Senacsa, explicó ayer a radio ABC Cardinal cómo es el proceso de importación. Primero, la empresa que busca hacer el procedimiento debe tener el permiso sanitario para luego procesar en Aduanas. Y, en este caso, Senacsa solo registra el ingreso de la mitad del total de la carne. Es aquí en donde el sistema falló: funcionarios corruptos de Aduanas hicieron pasar el cargamento de carne restante, o bien, la empresa Concepción falsificó estos permisos de Senacsa para poder procesar la importación del total de 7.362 toneladas de carne.

“Nosotros no recibimos los despachos aduaneros, solo los registros. Los despachos maneja la gente de Aduana”, expresó Idoyaga al explicar lo que pudo haber ocurrido.

De igual forma, el frigorífico también pudo “colar” más carne de la que figuraba en el despacho en estas importaciones, con la probable complicidad de funcionarios corruptos o con documentos falsificados. Idoyaga dijo al respecto que espera que la Fiscalía determine qué fue lo que ocurrió.

IMPUTADOS

La fiscal Estefanía González imputó al presidente del Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, por contrabando de 180.000 kilos de carne, el caso por el que estalló este proceso que investigan ahora Senacsa, MIC y Aduanas.

Además de Jair de Lima, fueron imputadas por contrabando y producción de documentos no auténticos y otros hechos siete personas más que estaban al mando de los vehículos en los cuales era transportada la carne.

Los afectados por la disposición de la agente del Ministerio Público son: Ednor Fernández Delmondes, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima de Souza, Jader Pires de Andrade Filipo, Amado Ramón Gauto González, Carlos Mendoza y César Dos Santos Toledo.

