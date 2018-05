Funcionarios de Senacsa estarían implicados

Los funcionarios de Senacsa destinados al frigorífico Concepción evidentemente están implicados en el tráfico de carne, según Luis Pettengill, de la Cámara Paraguaya de la Carne. Afirmó, además, que esto dañará a la industria si no se castiga correctamente.

Pettengill explicó que dentro de cada planta frigorífica trabajan alrededor de siete funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Los mismos deben controlar los animales que entran, cómo se faenan y todo el circuito del tratamiento de la carne hasta que es embarcada y ellos autorizan la exportación.

“Está involucrado, evidentemente, el Servicio Sanitario de la planta. Ellos sabían, segurísimo, porque no puede ser que no hayan visto que entraron 300 camiones y salieron 600. Evidentemente, lo que esta gente no puede saber es si es legal o ilegal, porque entran los camiones y les dicen que tienen los papeles de importación, pero algunos entraron legalmente y evidentemente los otros ya no”, manifestó con respecto al tráfico de carne que involucra al frigorífico Concepción.

Expresó su preocupación, ya que la industria de la carne ocupa a muchísimos compatriotas. “Hay que convencer al mundo de que no va a volver a suceder”, señaló en contacto con ABC Cardinal

