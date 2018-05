Más de US$ 10 millones en propaganda electoral

Todos los partidos y movimientos políticos gastaron en total US$ 10.463.903 en publicidad electoral “legal”, desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018. De la cifra, la ANR gastó US$ 4.517.848; la Alianza Ganar US$ 2.918.334 y el PLRA US$ 661.490.

Así lo revela un estudio difundido ayer por las organizaciones Semillas para la Democracia e Idea Internacional, con datos de la consultora Audimedia y el financiamiento de la Unión Europea. Los montos son estimativos según las tarifas del mercado.

Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, agregó que en toda la campaña, de noviembre a abril, el PDP gastó US$ 555.855; el Partido Patria Querida, US$ 397.479; el Partido Encuentro Nacional (PEN), US$ 287.616; el Unace, US$ 286.850, y el Partido Hagamos, de Tony Apuril, US$ 283.887.

La lista sigue con Avancemos País, con US$ 152.716; el Frente Guasu, con US$ 144.700; el Partido de la A, con US$ 118.782; Somos Paraguay, US$ 106.068, y el PDC, con US$ 31.279.

El estudio destaca que se gastó menos en esta campaña de 2017- 2018, con US$ 10.463.903, en relación con la del 2013, con US$ 13.345.405. Ferrara dijo que esto se debió a que tanto la ANR como el consorcio empresarial Grupo Cartes gastaron mucho dinero hace ya cinco años para posicionar la figura del hoy mandatario saliente, Horacio Cartes.

