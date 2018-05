Imputarán a aduaneros en caso carne contrabandeada

Funcionarios aduaneros también serán imputados por contrabando en el caso de la carne ingresada ilegalmente para Frigorífico Concepción, anunció la Fiscalía. Ya habían sido imputados el presidente de la empresa y otras siete personas.

ASUNCIÓN. La fiscal María Estefanía González imputó la semana pasada al presidente de Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, por contrabando de 180.000 kilos de carne. Pidió, además, a la justicia su arresto domiciliario. También fueron imputados: Ednor Fernández Delmondes, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima de Souza, Jader Pires de Andrade Filipo, Amado Ramón Gauto González, Carlos Mendoza y César Dos Santos Toledo.

En diálogo con radio ABC Cardinal ayer, no descartó que la imputación por contrabando y producción de documentos no auténticos sea ampliada al procesar también a funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana que estuvieron a cargo. “Después de la imputación, esperamos el informe de Aduanas, ya que abrieron sumario a todos los personales (sic) que estuvieron al momento de la incautación. Luego de analizar, la Fiscalía imputaría a más personas”, anunció González.

No se manejan aún nombres de los que serían procesados, ya que aún aguardan por informes solicitados a las diversas instituciones. “Hay documentos que no tienen firma y sello. Es lo que estamos verificando”, señaló, al tiempo de decir que tampoco descartan que haya otros hechos punibles.

La expectativa de pena por contrabando es de cinco años y la misma cantidad de años para la figura de producción de documentos no auténticos.

El Frigorífico Concepción importó en lo que va del año un total de 7.362 toneladas de carne, pero Senacsa solo tiene registro de 3.600 toneladas. La firma deberá abonar el impuesto por el valor de las 3.600 toneladas, más el 100% de impuesto de multa por contrabando. Luego de la incautación, la carga fue inmediatamente destruida en la ciudad de Villa Hayes.

A raíz de esto, se abrieron sumarios administrativos a funcionarios de Aduanas y Senacsa. En el caso de esta última, incluso ya se anunciaron medidas como sanciones y cambios en jefaturas.

