Limpiar la cloaca

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en su primera visita a Ciudad del Este anunció que todas las unidades fiscales de la zona serán sometidas a una auditoría. El objetivo es conocer a profundidad el manejo de los casos en poder del Ministerio Público y por sobre todo, comprobar la veracidad de las denuncias que pesan sobre sus subordinados que están a cargo de las unidades de esta zona del país. El anuncio que hizo Quiñónez en la capital paranaense fue aplaudido por todos los sectores y se aguarda con expectativa el resultado que arrojen las investigaciones.

Las unidades fiscales de esta zona del país no gozan de la simpatía de la ciudadanía debido a su cuestionada labor. Tienen fama de corruptos e hicieron mucho mérito para que el mote les calce a la medida.

Aquí la Fiscalía se convirtió en una máquina de fabricar nuevos millonarios. Los fiscales antes que ser representantes de la ciudadanía se alían a los corruptos y criminales, llámese traficantes, falsificadores, contrabandistas o ladrones de guantes blancos que fungen de autoridades. Antes que combatir los delitos otorgan garantía de impunidad a quienes los cometen.

Quiñónez, por ejemplo, tendría que saber que una de sus subordinadas, la fiscal Juliana Giménez es conocida en la zona como “la nueva magnate”. Esta funcionaria congeló hasta por varios meses una causa contra Alcides Fernández, el exintendente colorado de Presidente Franco acusado de haber desvalijado la municipalidad. En tres meses no hizo nada, estuvo preparando la extinción de la causa. Había pruebas concretas en su contra que la Fiscalía no tuvo en cuenta. Finalmente, otra cuestionada fiscal, Cinthia Leiva, solicitó el sobreseimiento del cuestionado político.

En otro caso, el Ministerio Público desató una persecución inmisericorde contra el hoy senador electo Paraguayo Cubas por pedir que se investiguen las denuncias de corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación del Alto Paraná manejadas por el clan Zacarías.

La fiscal General también debería saber que sus fiscales de marcas viven como verdaderos jeques árabes, permitiendo el ingreso ilegal de mercaderías falsificadas. Antes que combatir pasaron a formar parte de una rosca mafiosa que surte de productos ilegales a todo el país, y que se sospecha tiene vinculaciones con el terrorismo.

Están los fiscales antidrogas que se pasan persiguiendo solamente a microtraficantes, más que nada para justificarse, mientras en Foz de Yguazú a diario se decomisan toneladas de drogas que se traficaron a través de nuestras fronteras y aquí los fiscales ni olieron.

La lista de hechos y ejemplos es interminable. Si la auditoría de Sandra Quiñónez se hace bien, tendrá más detalles aún. Con los resultados se sabrá si la nueva Fiscal General tiene verdadera intención de limpiar la verdadera cloaca que es hoy la fiscalía de Ciudad del Este, o es una más que viene a vender humo mientras pasa a formar parte del engranaje de producción de nuevos millonarios gracias a la plata sucia, la ilegalidad y la corrupción.

