Merecida victoria del 3 de Febrero

Un triunfo (3-0) merecido y alentador consiguió anoche 3 de Febrero sobre Deportivo Capiatá porque realimenta la ilusión de evitar el descenso. Hernán Fredes, Feliciano Brizuela y Alexander González fueron los artilleros. El fronterizo continúa en zona comprometida.

La ineficiencia ofensiva, nuevamente fue la tónica del fronterizo, que por irresoluto no pudo plasmar en goles la superioridad sobre el auriazul. Precisamente, la carencia de goleador le privó de resultados auspiciosos en partidos anteriores.

El funcionamiento colectivo facilitó al “3” su presencia en terreno rival, la visita extremó recursos para la contención, pero le faltaron elementos para frenar al adversario. Fredes definió con maestría un tiro libre para abrir el marcador, con merecimientos para el equipo del Este.

El local tuvo casi nula presencia en suelo paranaense y al estar 1-0 en el marcador, quiso salir y dejó espacios, los que el anfitrión aprovechó para generar su juego, mas no tuvo la finura para ampliar el marcador que le inyecte tranquilidad.

La mejor propuesta esteña siguió en la fase complementaria, pero sin final. Benítez desvió una pelota de gol. Capiatá tuvo leve mejoría en su juego, con Lusardi, más claridad en la creación y continuó sin fuerza en el ataque. Inclusive, con mayor tenencia del balón, pero sin actitud.

El orden táctico fue importante para la contención del fronterizo, que no concedió espacio a la visita. Y con las variantes, priorizó la marcación, y en los desdobles presionó y amplió la ventaja, mediante Brizuela. Después marcó Alexander González.

El 3 de Febrero suma 13 unidades y en la próxima jornada visitará a Olimpia.

