Municipalidad esteña con deuda superior a G. 91.733 millones

La Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Sandra McLeod de Zacarías (ANR), acumula deudas por un monto superior a G. 91.733 millones. La intendente en su informe de gestión solo reconoció G. 47.772 millones en sus listado de compromisos pendientes al cerrar 2017. Sin embargo, no contabilizó las deudas por casos judiciales perdidos.

En su informe de gestión del año 2017, la intendente McLeod indicó que la municipalidad tiene una deuda de G. 47.772 millones. El monto incluye salarios, aguinaldo, compromiso con proveedores y transferencias a instituciones públicas.

No obstante, la deuda asumida no contempla los compromisos pendientes por gastos judiciales.

Según un listado de casos judiciales de la Junta Municipal (ver infografía), la municipalidad esteña adeuda otros G. 43.960 millones por juicios perdidos contra exfuncionarios, exabogados y contra exproveedores. Lo que significa que la institución distrital alcanza una deuda superior a G. 91.733 millones.

La intendente solo informó que pagó G. 50.912.718 por gastos judiciales.

Sin embargo, los concejales desconocen si existen otros juicios perdidos por la comuna que podría incrementar la deuda, ya que no acceden a los documentos, señalaron.

La asesora económica de la Junta Municipal, Magdalena Montiel, sostuvo que la municipalidad podría estar en un quiebre financiero. “Quiebre financiero va a tener el administrador que tome la municipalidad porque ahora no pasada nada. Las demandas están, pero no hay juez que tenga el coraje de embargar sus bienes (de la comuna)”, agregó.

La municipalidad el año pasado recaudó G. 133.566 millones con sus recursos propios.

La juez Victoriana Cáceres la semana pasada ordenó el embargo de los bienes de la municipalidad por G. 3.754 millones por deuda impaga a exfuncionarios. Sin embargo, llamativamente cambió su propia resolución a pedido de la directora jurídica de la municipalidad, Graciela Flores.

Comments