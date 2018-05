Allanamiento fallido en busca de asaltante

Un allanamiento en busca de un asaltante de transportadora de caudales resultó fracasado, pues no localizaron al sospechoso. No obstante, de la vivienda se incautaron varias evidencias. El procedimiento fue efectuado por una comitiva encabezada por la fiscal Estela Marys Ramírez en una vivienda ubicada en el asentamiento Chacore´i , distrito Itakyry, Alto Paraná. El procedimiento se realizó en busca de Mauricio Paniagua Medina, quien está sindicado como uno de los presuntos autores del asalto a la empresa transportadora de caudales Guardián S.A. El violento atraco ocurrió el 29 de julio de 2012 en Luque, departamento Central. En aquella oportunidad, fue asesinado el guardia Digno Ramón Gómez Roa y Paniagua fue identificado como el autor de los disparos que acabaron con su vida. Los investigadores manejaban la información de que Paniagua estaba residiendo en el lugar allanado, desde donde estaría planificando golpes a empresas transportadoras de caudales de la región este del país. En la precaria vivienda de madera no encontraron al prófugo, pero sí varias evidencias de que el mismo se encontraba allí. Los intervinientes incautaron una pistola de la marca Browning niquelada, con cacha de color negro, calibre 9 milímetros, con cargador y varios cartuchos sin percutir. Además, un rifle calibre 22, barnizado con varios cartuchos del mismo calibre y una bolsa de arpillera que contenía clavos “miguelito” en gran cantidad. Incautaron, además, un binocular y un teléfono celular.

