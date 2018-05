Messer declarado rebelde

La juez Penal de Garantías María Griselda Caballero declaró la rebeldía de Darío Messer y su hijo Dan Wolf Messer, imputados por lavado de dinero y asociación criminal. Además, Messer es requerido por la justicia del Brasil y permanece prófugo.

La declaración de rebeldía fue a pedido del fiscal René Fernández.

El pasado 9 de mayo la Fiscalía ordenó la detención de Messer padre e hijo y el primo del Presidente Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, a quienes se suma Adolfo Enrique Granada, accionista de tres empresas que integrarían el esquema de lavado de dinero de Messer.

Brasil emitió la captura internacional de Darío Messer el pasado 3 de mayo.

Rebeldía

para primo

de Cartes

El fiscal René Fernández solicitó que se declare en rebeldía a Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, primo del presidente Horacio Cartes y quien ayer recusó al juez de la causa para dilatar el proceso. Está involucrado en el caso Messer.

“Dinero era

para pagar

deudas”

El abogado Álvaro Rojas dijo que su cliente Juan Pablo Jiménez Viveros intentó retirar dinero del BNF para pagar deudas de su empresa, no para “vaciar” las cuentas. Asegura que no está prófugo, pero no se presenta “por motivos de fuerza mayor”.

Le retirarán

naturalización

La Sala Civil de la Corte inició ayer el proceso de cesación de la naturalización de Darío Messer, procesado por lavado de dinero, con base al exhorto de extradición del Brasil. Messer había sido naturalizado el 25 de abril de 2017 en Paraguay.

