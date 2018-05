Senacsa levanta sanción a frigorífico Concepción

El titular de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) Hugo Idoyaga, anunció que levantarán la sanción temporal de exportación al Frigorífico Concepción (excepto hacia 5 grandes mercados) tras la suspensión por contrabando. La sanción de importación se mantiene.

“En la reunión se decidió levantar parcialmente la resolución emitida en su oportunidad que hablaba de sumario y suspensión temporal. Hoy (por ayer) estaremos firmando eso”, señaló el titular del Senacsa, Hugo Idoyaga, tras una reunión en Mburuvicha Róga con autoridades como Gustavo Leite, del Ministerio de Industria y Comercio; Marcos Medina, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Nelson Valiente, de Aduanas.

Idoyaga detalló que lo que se levanta es la sanción de exportación (excepto hacia los cinco principales mercados: Israel, Rusia, Taiwán, Chile y Unión Europea), además de que la empresa podrá volver a operar. Lo que se mantiene es la suspensión de importación hasta tanto culmine la auditoría interna para determinar responsables del supuesto contrabando ingresado a través de Pedro Juan Caballero.

“La sanción de importación se mantiene y la empresa podrá retomar sus operaciones. Las otras sanciones se estarán levantando gradualmente hasta tanto no tengamos el resultado de las investigaciones, lo que llevará entre una semana y 15 días”, dijo en diálogo con radio ABC Cardinal.

Sobre el trascendido de que Senacsa estaría tratando de ocultar autorizaciones que sí emitió para ocultar el ingreso de 3.100.000 kilos de carne en apenas cuatro meses y medio, Idoyaga respondió que “eso no existe. No puedo asumir que existen documentos, por eso hicimos una denuncia penal”.

Explicó que se sabe de la existencia de autorizaciones falsificadas para amparar ciertas importaciones, las cuales “nunca fueron emitidas por la institución. Hay alguien que manejó esa información, sabía de los números de nuestra autorización; es cuestión que la justicia dirima a los responsables y que el peso recaiga sobre quienes lo hicieron. Eso no fue emitido a nuestra institución”, remarcó.

EL CASO

El Frigorífico Concepción importó en lo que va del año un total de 7.362 toneladas de carne, pero Senacsa solo tiene registro de 3.600 toneladas. La firma deberá abonar el impuesto por el valor de las 3.600 toneladas, más el 100% de impuesto de multa por contrabando. Luego de la incautación, la carga fue inmediatamente destruida en la ciudad de Villa Hayes.

La fiscal Estefanía González, encargada del caso, imputó al presidente del Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, por contrabando de 180.000 kilos de carne, además de siete personas más. Anunció luego la ampliación de esta imputación a funcionarios de Aduanas.

Admiten

imputaciones

El juez Humberto Otazú admitió la imputación por contrabando y producción de documentos no auténticos contra Jair Antonio de Lima, dueño de Frigorífico Concepción, y otros por el caso de carne ingresada desde Brasil. Se exponen a multa de US$ 15 millones. El juez fijará fecha para la audiencia de imposición de medidas para los ocho imputados, para los cuales la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria.

“A alguien se

le fue la mano”

El titular del Ministerio de Industria y Comercio, Gustavo Leite, reconoció que “definitivamente a alguien se le fue la mano” en este caso y anunció que, de comprobarse estas irregularidades, podría darse una sanción económica sin precedentes en la historia de Paraguay. “En caso de comprobarse el contrabando, se tiene que multar por el doble del valor de la carne, lo que sería una multa ejemplar arriba de los US$ 15 millones”, puntualizó.

