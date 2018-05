Fraternity Fest trae lo mejor del rock y metal esteño

Varias bandas del Alto Paraná participarán de un concierto solidario de rock y metal que se realizará mañana, en el local La Papa Bar & Café (Pampliega c/ Adrián Jara) de Ciudad del Este. Se trata de la segunda edición del Fraternity Fest.

El evento, que comenzará a las 19:00 horas, presentará en escena a los grupos: Asghard, Pray For Me, Khymor, The Phantom Lord (Metallica cover), Road To Rock, The Hoops y Jalapeños. Los artistas se unieron con el fin de recaudar fondos para el tratamiento médico de la madre de uno de los músicos que se presentarán en escenario.

Las entradas tendrán un costo de G. 20.000 en forma general y podrán ser adquiridas comunicándose al teléfono 0981 390-767.

