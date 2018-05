Walid Amine Sweid salpicado en otra investigación por lavado

El comerciante libanés Walid Amine Sweid fue nuevamente salpicado en una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. El mismo había sido sindicado de ser el cerebro del megalavado de dinero en la Triple Frontera y financiamiento del terrorismo. Amine Swid negó que sea parte del esquema y aseguró que su pecado es “ser árabe y musulmán”.

La casaquinta que fue allanada ayer en el barrio San Miguel fue habitada por Amine durante varios años. Luego se había mudado al lujoso barrio cerrado del Paraná Country Club de Hernandarias. Desde hace años el comerciante árabe está vinculado a un supuesto esquema internacional de lavado de dinero. Esto figura en un informe hecho por una entidad privada para el Senado de los Estados Unidos. Es más, en teoría, esta red lava dinero para financiar actividades terroristas de Hezbollah, en Oriente Medio.

Sweid dijo que la casa allanada ayer en busca de evidencias por lavado de dinero no es suya, sino de su cuñada y de su familia política, que tiene una casa de cambios. Negó de manera contundente las acusaciones. “Yo soy víctima de estos ataques que ni sé cómo surgen ni quiénes hacen (…) Parece que yo tengo la culpa de todo lo que falta en este país. No sé de Squé se trata la intervención, nadie vino a consultarme nada. Allí vive mi familia política, mi cuñada tiene una casa de cambio. Yo no tengo nada que ver con eso”, expresó.

Sobre las acusaciones surgidas en los Estados Unidos, informó que no tiene causa alguna abierta en ese país. “No hay causa abierta en EE.UU. contra mi persona. Toda la denuncia se basa en denuncias de periódicos paraguayos. Las acusaciones son solamente periodísticas, no traen evidencias, no se me acusa de nada”, insistió.

Walid agregó que se lo persigue por ser un “árabe musulmán”. “Es muy difícil lo que está pasando con mi persona. No sé cómo me están vinculando. Estoy dispuesto a hablar, a sentarme, a aclarar. Mi pecado es haber nacido árabe musulmán, ese es mi pecado. Es una pena. Dicen que soy lavador de dinero sin dar una sola prueba. Me meten en un tema de megalavado. No sé qué mano negra está detrás de esto (…) Es un ataque de la prensa. Esto perjudica muchísimo a mi persona y a mi familia”, concluyó.

Mercaderías chinas

Walid Amine Sweid es un comerciante árabe que opera desde hace años en Ciudad del Este. Siempre está rodeado de altos políticos colorados a quienes incluso habría financiado sus respectivas campañas. El entonces diputado y ahora vicepresidente electo, Hugo Velázquez había dicho que era su amigo e incluso hicieron juntos un viaje oficial al Líbano.

Amine Sweid es uno de los propietarios de la empresa de transporte aéreo, Global Logistics Solutions SA. La firma fue inscrita el 18 de julio 2011 ante la escribanía de María Isabel Maggi Aquino, con un capital social de G. 500 millones. Como accionistas figuran Abel Omar Guerín Velazco y Aracely María Celeste González. Mientras que Walid Amine Sweid aparece como presidente y como vicepresidenta su esposa, Pei Ti Wu. Otro nombre que aparece vinculado a la firma es el del aduanero Ricardo Galeano Fariña, socio de la firma.

Esta empresa se dedica al transporte aéreo de carga, ingresan al país miles de kilos de electrónicos, ropas, cosméticos, entre otros productos provenientes de China. Utilizan varias importadoras para ingresar estas mercaderías y en reiteradas ocasiones se iniciaron procesos penales por evasión de impuesto, contrabando y falsificación pero las pesquisas siempre terminaron en el “oparei”.

Comments