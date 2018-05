El eterno plagueo

El sector comercial de Ciudad del Este está sufriendo, una vez más, las consecuencias de la suba del dólar que afecta directamente la economía de los países vecinos; y la militarización de la frontera dispuesta por el gobierno brasileño. El presidente de la Cámara de Importadores y Comerciantes del Alto Paraná, Charif Hammoud, dijo que la caída en las ventas está en el orden del 30%.

La baja en las ventas por el estricto control que implementa el vecino país en la zona fronteriza, y la fluctuación monetaria es una situación recurrente. Y en todas las ocasiones se escucha la misma cantinela: que las autoridades no reaccionan ante la grave situación que no solo perjudica localmente sino a nivel país.

Desde hace un buen tiempo se viene diciendo que llegará el momento en que el turismo de compras ya no será suficiente para sostener la economía de esta zona del país, pero al parecer nadie toma en serio esta situación. Es cierto que las autoridades poco o nada hacen para zanjar la situación, pero los mismos empresarios que se quejan de la falta de reacción son los que sostienen a estos líderes políticos año a año.

La razón, en la mayoría de los casos, está en que los mandamases de turno no son otra cosa que cómplices y encubridores de sus fechorías por lo que muchas veces tampoco pueden ir más allá de simples plagueos. En la capital paranaense hay muchos comerciantes que trabajan respetando las reglas, pero son mayoría son que lo hacen ilegalmente. No es casualidad que la larga lista de grandes evasores encabece propietarios de casas comerciales locales. Algunos con un negocio formal por donde se lo mire, pero con otro funcionando en negro y que le reditúa mayores beneficios.

El problema comercial requiere una fuerte intervención. Es cierto que las autoridades deben ayudar, pero la iniciativa debe partir del empresariado. Son ellos los que deben buscar elaborar planes, ofrecer soluciones y presionar para que los mismos se lleven adelante. La zona este del país es rica en recursos turísticos.

Hay muchos atractivos como la represa Itaipu; la gastronomía que creció muchísimo en los últimos años. Se está ante una ciudad multicultural donde se puede saborear platos exóticos, encontrar artículos únicos; se puede buscar ofrecer atractivos a las miles de personas que visitan anualmente las Cataratas del Yguazú en Brasil, entre muchas otras alternativas, atraer a verdaderos turistas y no estar esperando sentados a que lleguen los sacoleiros. En Brasil, por ejemplo, últimamente implementaron la visa electrónica con lo que aumentó la venida de turistas norteamericanos. Es apenas una medida administrativa que tuvo un fuerte impacto.

Las diferentes asociaciones de comerciantes y empresarios deben dejar de ser clubes de amigos que se reúnen cada tanto, y comenzar a pisar fuerte y sobre todo, aportar algo más que declaraciones vacías. Los altibajos de la economía fronteriza volverán. En las sociedades serias se planfican y se proyectan estrategias para enfrentar situaciones de crisis. ¿En Ciudad del Este se seguirá con el eterno plagueo?

Comments