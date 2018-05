Levantan medida cautelar que pretendía censurar publicación

Un Tribunal de Apelación revocó la medida cautelar que daba protección al directivo de la Universidad Internacional de las Tres Fronteras, ingeniero Gustavo Duarte, quien había sido filmado acosando a una docente. La rectora de esta casa de estudio y esposa del denunciado, Nancy Romero, había recurrido a un recurso de amparo para evitar que la misma y la institución sean mencionadas en las publicaciones periodísticas.

Duarte había sido filmado cuando acosaba a una docente, dentro de una oficina de Uninter. Cuando el video tomó estado público, representantes de la universidad recurrieron a un recurso de amparo para evitar que esta casa de estudio y la rectora Romero sean mencionadas en las publicaciones. El proceso se tramita ante el juez Amílcar Marecos quien había dado lugar a una medida cautelar y ordenó el cese de todas las publicaciones.

No obstante, los abogados Irma Núñez y Porfirio Garcete, representantes legales del diario Vanguardia, habían recurrido a una apelación por considerar violatorio de la libertad de expresión. En la víspera, los jueces Miryan Meza, Isidro González y Aniceto Amarilla dieron lugar a esta acción y revocaron la medida cautelar. Consideraron que la medida cautelar dictada por Marecos era infundada y que, además, el daño invocado no fue justificado. “No ha meritado cuál ha sido la trascendencia de los derechos invocados al tiempo de la decisión de la medida cautelar, de tal forma que la resolución se encuentra infundada (…). El daño irreparable debe ser real y no una mera invocación”, señalan en el considerando de la resolución AI N° 95.

Con esto se logró evitar un antecedente de censura previa contra los medios de comunicación. Igualmente, la abogada Núñez destacó que con la decisión de los magistrados también se demostró que aun se puede esperar justicia de parte de los jueces.

Comments