Red de lavado movía entre US$ 250.000 y 1.400.000 por día

La red de lavado de dinero del narcotráfico desarticulada el jueves pasado en Ciudad del Este movía entre US$ 250.000 y 1.400.000 al día. Operaba haciendo millonarios envíos a Estados Unidos y países de Asia y Europa, desde casas de cambios de esta ciudad y bancos de Brasil.

Luego de dos años de investigación, agentes fiscales y de la Senad de Asunción realizaron cuatro allanamientos en Ciudad del Este, el jueves pasado. Durante el predicamento detuvieron a Nader Mohamad Farhat (43), libanés, y su pareja, la taiwanesa Wu Pei Yu (48), propietarios de las casas de cambio Unique S.A. La última citada es cuñada del conocido comerciante Walid Amine Sweid, quien ya había sido salpicado en investigaciones de lavado de dinero. No obstante, negó cualquier vinculación con el esquema.

Además, están siendo investigados entre 8 y 10 bancos con los que operaban y los fiscales dicen no tener informe previo de Seprelad. Ayer, el equipo de agentes investigadores y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, brindaron detalles de la pesquisa, durante una conferencia de prensa. “A modo de ejemplo, tenemos una remesa de US$ 250.000 certificada con las técnicas especiales de investigación. A partir de ahora, iremos discriminando todas aquellas que se hayan producido y no tengan sustento legal. Hemos incautado el equivalente a US$ 1.338.000 y cheques”, mencionó el fiscal Marcelo Pecci. Asimismo, habían requisado documentos, computadoras, vehículos y motocicletas.

Pecci se mostró cauteloso en cuanto a brindar muchos datos, ya que la causa continúa abierta y se sigue tras la huella del dinero que se presume previene del narcotráfico, algo que fue alertado por autoridades de los Estados Unidos, que apoyan activamente esta investigación.

Sobre el esquema de mover el dinero, el fiscal aclaró que no se hacía exclusivamente desde Paraguay, ya que “tenemos transacciones electrónicas realizadas vía Sao Paulo, Brasil, para países del Asia, Norteamérica y a nivel europeo. Las conexiones, la disponibilidad y la oferta de colocación era amplia. O sea, este señor señalaba que podrías optar por un mercado de Asia o europeo, según convenga al que envía el dinero”, destacó el agente fiscal.

Estas altas sumas de dinero eran recepcionadas con el pleno conocimiento que era proveniente del narcotráfico y luego se remesaban a varios países del mundo a elección de los sospechosos para blanquear ese dinero, según remarcó Pecci.

Dijo, además, que no tenían ningún informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), es decir, no se habría alertado sobre estas millonarias movidas de dinero desde nuestro país.

En otro momento reveló que investigarán el movimiento en bancos internos. “Tenemos varias entidades bancarias. Estamos recabando esos datos para adoptar las medidas pertinentes. A juzgar por los cheques, tenemos cuanto menos, de ocho a diez entidades bancarias; el trabajo fino es puntualizar cada una de las operaciones para discriminar las que hayan sido un ilícito”, finalizó.

