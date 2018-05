Agavillados para robar

Las gobernaciones del país, con honrosas excepciones, fueron tomadas por gavillas de delincuentes que degluten el dinero público que debería ser destinado a dotar de infraestructuras a los pueblos y mejorar el nivel de vida de los habitantes.

En estos días, la prensa se hacía eco de un aparente gigantesco negociado entre una empresa privada que estaría vinculada con el diputado liberal por Central Dionisio Amarilla, y la Gobernación de Ñeembucú a cargo del también liberal Carlos Silva. Según la denuncia, ambos correligionarios se confabularon para adjudicar obras a costos multimillonarios a una firma vinculada con el primero. Los trabajos se realizaron en pésima forma y con materiales de la peor calidad, en algunos casos, y en otros ni siquiera están hechos, pero ya se desembolsó toda la plata.

Este no es un caso aislado lastimosamente. En la mayoría de los departamentos, los gobernadores apenas asumen el cargo forman equipo para delinquir con los miembros de la Junta Departamental y en muchos casos, los diputados electos en representación de sus departamentos. Así, en cinco años los que llegaron en bicicleta, se retiran de los cargos en portentosas 4×4, fruto del robo descarado del dinero del pueblo. Se retiran millonarios, mientras el pueblo al que debían servir queda más empobrecido del que estaba.

En el Alto Paraná, por ejemplo, la Junta Departamental durante este último periodo, aprobó a libro cerrado el informe de la ejecución presupuestaria presentada por el gobernador colorado Justo Zacarías. No se escuchó ningún cuestionamiento, pese a que también se realizaron dudosas millonarias adjudicaciones, como en el caso de merienda escolar, por ejemplo.

Para felicidad de los políticos ladrones, la ciudadanía pareciera que vive anestesiada. No se inmuta ante nada. Lo mismo ocurre con los organismos de control, que dicho sea de paso, perdieron mucho prestigio en los últimos años, como ser la Contraloría General de la República. Es más, tiene fama de haberse convertido en una institución desde donde se factura buena plata extorsionando a las autoridades por encubrir sus fechorías.

La Fiscalía tampoco queda atrás. Ni siquiera en los pocos casos de denuncias de corrupción tratan de actuar como debe ser. Si alguna vez estas instituciones inician una persecución contra las autoridades que roban la plata del pueblo, faltará espacio en las cárceles para alojar a los delincuentes. Pero solo el pueblo puede lograr que esto ocurra. Mientras a la gente no le importe que se le meta la mano en el bolsillo, las instituciones seguirán fabricando nuevos ricos, y la población se volverá cada vez más pobre.

Comments