Decenas de estafados por una agencia de viajes de CDE

Decenas de personas denunciaron que fueron estafadas por una conocida agencia de viajes denominada, “Máster, viajes y turismo”. Algunos viajaron hasta Brasil y luego fueron retornados por falta de pago de los pasajes y a otros incluso les despojó de sus viáticos.

Según los afectados, en dicha agencia que es propiedad de Ramón Jara, les vendieron paquetes de viajes para España. Luego de varios días de abonar la totalidad del costo se les dijo que no se había completado el cupo mínimo de cantidad de viajantes. Esto considerando que el dueño de la empresa les prometió garantía de ingreso a España, por lo que debían ir en grupo como turistas. A algunas de las víctimas incluso les despojó del dinero que iba a ser para el viático, pues supuestamente les pidió el dinero para hacer el cambio a euros, pero nunca se hizo tal cambio de moneda ni se les devolvió la plata.

Los viajantes son personas de varias partes del país. Algunos debían viajar el fin de semana, pero llegaron al aeropuerto y les confirmaron que los pasajes no estaban pagados. Otros fueron hasta San Paulo (Brasil) y de allí fueron retornados, pues los pasajes para las conexiones hasta España tampoco fueron adquiridos, pese a que la agencia les cobró con antelación.

Ayer los afectados se congregaron frente a la citada agencia, ubicada en la zona céntrica de esta ciudad pero se encontraron con la sorpresa de que el local estaba cerrado. Allí se dejó el número telefónico de un abogado pero el profesional dijo que no está al tanto de nada y que incluso no sabía que había dejado allí su número telefónico.

Cerca de 20 personas formalizaron ayer sus respectivas denuncias, tanto en la Fiscalía regional de CDE como ante el departamento de delitos económicos de la Policía. En el Ministerio Público ya obran varias otras denuncias contra la citada agencia.

