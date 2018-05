EE.UU. pide extradición de Nader Mohamad Farhat, el libanés procesado por lavado de dinero

El libanés, Nader Mohamad Farhat está con pedido de extradicción por parte del gobierno de EE UU. El fiscal que lo investiga incluso lo comparó con Pablo Escobar. Ahora también están en la mira los bancos mediante el cual operaba la casa de cambios Unique S.A., con dos locales en el centro de Ciudad del Este.

La Justicia de los Estados Unidos remitió al Paraguay un exhorto con fines de extradición de Mohamad Farhat, detenido e imputado por lavado de dinero, la semana pasada. El exhorto, de categoría urgente, pide la extradición a los Estados Unidos de Farhat por los cargos de conspiración para realizar lavado de dinero, expediente abierto en su contra en el Tribunal de Florida.

La justicia estadounidense presentó acusación en contra del libanés el 5 de diciembre de 2017. Fue como resultado de las investigaciones que determinaron que, entre marzo de 2014 y la fecha de acusación, Farhat estuvo involucrado en una conspiración para lavado de dinero que involucra fondos representados como ingresos derivados del narcotráfico, expresa parte del expediente.

El libanés fue detenido el jueves pasado en Ciudad del Este, tras un procedimiento que desarticuló una estructura dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico. El fiscal Marcelo Pecci explicó que Mohamad Farhat hacía oficina en la sede de la casa de cambios Unique S.A., ubicado en el cuarto piso de la galería Jebai Center. Como presidente de la firma aparece su esposa, Wu Pei Yu, quien a su vez es cuñada del conocido comerciante Walid Amine Sweid, quien ya había sido salpicado en investigaciones por lavado de dinero.

LOS OPERATIVOS

Para la detención de Nader Mohamad Farhat se realizó el jueves pasado durante la ejecución de cuatro allanamientos simultáneos. Dos fueron ejecutados en casas de cambio Unique S.A. que, ambos locales ubicados en el centro de CDE. De allí se incautaron documentos, libros de registros, cheques y dinero en efectivo unos US$ 1.300.000, en diversas denominaciones. También se allanó un depósito y una vivienda ubicados en el barrio San Miguel de esta ciudad. En la casa fueron detenidos Mohamad y su esposa, también se incautaron documentos.

Del nivel Pablo Escobar

El fiscal Marcelo Pecci quien investiga al libanés Nader Mohamad Farhat aseguró que el extranjero tiene el mismo nivel de sospecha de EE.UU. que en su momento Pablo Escobar. “Logramos aprehender al señor Nader Farhat, quien realmente es una persona con un nivel muy importante de sospecha de los Estados Unidos; un nivel tan alto como el que tenían en su momento gente como Pablo Escobar (uno de los mayores narcotraficantes de la historia) y otros”, dijo el fiscal, remarcando que en la operación llevada a cabo la semana pasada en esta ciudad era primordial asegurar la captura de Farhat, para evitar su fuga. El 19 de mayo, el sospechoso fue recluido en la Agrupación Especializada, ya que -de acuerdo a datos de inteligencia- estaría en marcha un plan para acabar con su vida.

También señaló que no pidieron informes sobre los movimientos de la casa de cambio y los bancos mediante los cuales operaban, para evitar filtraciones. “Es tan sensible este caso que si empezábamos por el ideal de tener desde el primer día culminada una investigación, lo que hubiésemos propiciado es que este señor se fugue”, insistió, ya que -según explicó- el libanés “es una persona con muchísimo poder”.

El Ministerio Público sigue con las investigaciones sobre todo en torno a la casa de cambios Unique SA, desde donde se remesaba la mayor cantidad de dinero. “Ahí va a asumir un rol preponderante que nos pueda aportar el Banco Central del Paraguay a través de su Superintendencia en cuanto a las inspecciones que tuvieron que haber hecho”, pero, a priori, “el gran caudal económico de una casa de cambios de US$ 1.338.000 y esos cheques no son un monto habitual y que nos va a habilitar varias líneas de investigación”, adelantó.

El sistema de lavado de dinero en nuestro país es bastante amplio, por lo que el fiscal considera que no puede excluir de las investigaciones a otras casas de cambios, además de Unique SA. Recordó, además, que desde la denuncia hecha por los EE.UU. y la investigación en nuestro país ya se están por cumplir 3 años.

Comments