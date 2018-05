Movilización paraliza atención de la Ande en Alto Paraná

Las oficinas de la Ande estuvieron cerradas al público ayer en Alto Paraná, por la movilización nacional contra la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. El cuestionado proyecto de ley cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

En Alto Paraná, los funcionarios de la Ande estuvieron en vigilia frente a sus lugares de trabajo, donde realizaron un mitín informativo. Jorge Palacios, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande) en Ciudad del Este, manifestó que la medida de fuerza es por tiempo indefinido y el acatamiento en el primer día fue total en todo el país, lo que hizo que todas las oficinas del ente energético estuvieran cerradas al público.

“En todas las oficinas solo atendemos los reclamos urgentes como son los cortes de suministro en hospitales, escuelas y cables sueltos”, indicó.

El dirigente gremial, aclaró que aún no se declararon en huelga, teniendo en cuenta que aguardarán la decisión que se tome en la Cámara del Senado. “No estamos en huelga, esto es un mitín donde cada cierto tiempo estamos informando sobre el alcance que podría tener dicha normativa. En cuanto a la intensificación de la medida de fuerza, dependerá de la decisión que tomen los senadores”, sostuvo Palacios.

En Ciudad del Este, las protestas se realizaron frente a la oficina ubicada sobre la avenida del Lago y sobre supercarretera Mariscal López, Área 1. Por su parte, en Hernandarias, los trabajadores realizaron el paro de actividades en el portón de acceso de la Central Acaray.

Los gremialistas rechazan que no se establezca representación para los trabajadores en las decisiones en la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que se pretende crear, además, afirman que la ley dará poderes no solo de control al Estado, sino también para disponer de los fondos de las cajas de jubilaciones.

