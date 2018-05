Allanan Aduana de Pedro Juan por caso contrabando de carne

En el marco de las investigaciones por el caso del contrabando de carne, la Fiscalía allanó las oficinas de la Aduana de Pedro Juan Caballero, punto por el cual ingresaron los camiones con la carga ilícita para el frigorífico Concepción.

PEDRO JUAN CABALLERO, Amambay. La fiscal del caso, María Estefanía González, dijo que no hubo necesidad de utilizar la orden de allanamiento, ya que el administrador interino de la dependencia proveyó toda la información que estaban buscando.

Explicó que acudieron a las oficinas para determinar las funciones de los empleados imputados por esta causa, con el fin de establecer sus responsabilidades en el ingreso de la carne y argumentar la acusación en su contra.

De momento, son 15 las personas imputadas, entre ellas: Adan Di Giacomo Giménez, Cecilio Núñez Saldívar, Óscar Alberto Prieto, Epifanio Godoy Mendoza, Francisco Ruiz Díaz Araújo y Enrique Javier Céspedes Gómez, todos funcionarios de Aduanas de Pedro Juan Caballero.

A estas personas se les atribuye la responsabilidad de proporcionar documentos de contenido falso al cargamento destinado al frigorífico Concepción, para que puedan saltar los controles.

Están imputadas por contrabando y producción de documentos no auténticos.

ARP expulsa a dueño de Frigorífico Concepción

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expulsó a Jair Antonio de Lima, dueño de Frigorífico Concepción, tras el escándalo de la carne de contrabando que ingresó del Brasil. La firma es socia del gremio pecuario, sin embargo, ya no podrá participar de las reuniones bajo la representación de Lima.

La comisión directiva central de la ARP se reunió el lunes y una de las decisiones adoptadas fue la expulsión de Jair de Lima, propietario de Frigorífico Concepción. La medida fue adoptada tras la incautación de un cargamento de 180 toneladas de carne vacuna que ingresó desde el Brasil a nuestro país, el pasado 2 de mayo, sin la certificación sanitaria del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Por este hecho Jair Antonio de Lima está imputado y el frigorífico es objeto de una auditoría por parte del Senacsa. La resolución del gremio pecuario expresa que Jair Antonio de Lima no puede representar a Agroganadera Concepción S.A., por lo tanto, no podrá participar de las actividades de la ARP como representante de esa firma.

La semana pasada, la Cámara Paraguaya de Carnes había resuelto suspender a Frigorífico Concepción, socio del gremio, por seis meses hasta que se diluciden los hechos investigados con el escándalo de carne de contrabando del Brasil. En caso de comprobarse las denuncias, el citado frigorífico será expulsado del seno de la Cámara Paraguaya de Carnes.

“El presidente

puede disponer

de mi cargo”

“Si la gente busca mi cabeza, está ahí”, dijo Hugo Idoyaga, titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), quien se salvó -hasta ahora- de la destitución por el ingreso de carne de contrabando. “Yo no veo que seamos responsables”, dijo y pidió poner “paños fríos”.

“Yo estoy a disposición, por supuesto, no tengo ni que decirlo; el presidente de la República puede disponer de mi cargo cuando así lo precise. Hablaré con él, le explicaré la situación. No tengo nada que ocultar, nada que mentir”, indicó Idoyaga.

Nuevo director

apuesta a la

tecnología

Luis Morales, nuevo director de Aduanas, dijo que apostará por la tecnología para optimizar y transparentar los controles, tras el escándalo del contrabando de carne que se atribuye al frigorífico Concepción.

“La primera medida es trabajar en la digitalización de los certificados de Senacsa”, dijo Morales y aseguró que ya acudieron funcionarios del Sistema de Ordenamiento Fiscal del Impuesto en Aduanas (Sofia) para avanzar en este proceso.

