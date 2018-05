CURUGUATY. Un policía fue asesinado a tiros ayer en Mbatay, distrito de Yasy Cañy, en un aparente asalto de motochorros. El fallecido fue custodio del juez de Curuguaty Carlos Martínez, tras el asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina.

Se trata del suboficial superior Celso Gómez Alarcón (48), cuya residencia se encuentra en el barrio Primavera de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. Los datos, que son preliminares aún, indican que cuando el uniformado venía en su biciclo fue interceptado por los desconocidos, quienes le balearon y le despojaron de su motocicleta, según los primeros datos recabados en el lugar.

El agente fue inmediatamente auxiliado y llevado al hospital de Curuguaty, pero falleció antes de llegar porque no resistió a las heridas. Muy pocos son los detalles con los que se contaban al cierre de nuestra edición. El crimen ocurrió en la zona denominada Mbatay, en donde también hace meses atrás fue hallado muerto un hombre con un balazo en la cabeza.

El suboficial Celso Gómez se había desempeñado como custodio por casi dos años del juez de garantías Carlos Martínez, luego del asesinato del periodista de Abc Color Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada, en el año 2014.

El magistrado lamentó el episodio y describió al uniformado como “un hombre bueno y respetuoso”.

A su vez, pidió que se esclarezca el hecho. Además, puso en duda la teoría del asalto, pero no afirmó nada. No se descartan otras hipótesis como posibles móviles del crimen, ya que Gómez Alarcón desempeñaba sus funciones en zona roja.

