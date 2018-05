4 maneras de ganar dinero por Internet

Vende tus fotografías:

Y no me estoy refiriendo a fotografías subidas de tono. En Internet también hay compradores de material apto para todo público. Si te gusta la fotografía -sin importar que tengas formación en ella. O no- puedes publicar tus obras es diversas plataformas a donde muchas empresas y particulares acuden buscando material fresco para sus propios proyectos.

Así que deja de publicar tus mejores fotografías de manera gratuita en Facebook y súbelas a foap, Shutterstock, Stockphoto, Freepik, entre muchas otras páginas donde puedes comercializarlas con diversas finalidades.