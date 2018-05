El truco de WhatsApp para descubrir infidelidades

¿No lo sabías? Pues si, hay un truco en WhatsApp que te permite saber conversaciones eliminadas o escondidas bajo llave. Ahora que tanto se lleva la intimidad, lo tienes jodido. Cuidado con lo que escribes y con lo que lees. Te van a descubrir.

Un truco de WhatsApp que permite descubrir a los infieles está revolucionando las redes sociales. Antes de que te hagas emociones, avisamos que sólo está disponible para los usuarios y usuarias que tienen un iPhone.

Si cumples con ese requisito, deberás superar otro importante: tener el valor de cogerle el teléfono móvil a tu pareja. Tú verás lo que haces pero quizás no es la mejor forma de asegurarse de las cosas.

Si decides dar ese paso, vete a WhatsApp, pincha en ‘Ajustes’ y selecciona la opción ‘Cuenta’. Allí habrá una función llamada ‘Uso de almacenamiento’ que te desplegará los contactos y grupos con los que esa persona conversa habitualmente.

WhatsApp enumera ese listado de forma simple: de mayor a menor número de conversaciones, es decir, que las personas con las que más habla tu pareja aparecerán arriba y con las que menos estarán situadas más abajo.

Además de ese número de conversaciones y mensajes, este truco de WhatsApp permite ver la cantidad de fotos, vídeos, audios y lo que haya compartido con otras personas en el chat. Sí, los contactos y las ubicaciones también serán de tu dominio público.

Así que, ya ven, tengan cuidado. No creemos que tenga tanto tiempo la pareja en manipular tu telefono movil , pero por si acaso tengan cuidado, que quien avisa no es traidor. Que luego pasas lo que pasa ¿Verdad? No se apuren

Comments