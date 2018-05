La dejan plantada en el altar y decide seguir con el

Imagínate la historia. Conoces aun chico por Facebook y decides después de 9 meses de relación casarte con el. Igual ese es principal error en esta historia. Pero hay matrimonios que han salido de las redes sociales y no están nada mal. Pero bueno sigamos con nuestra historia. El caso es que el novio no se presentó al enlace y claro, estando ya todo pagado se celebro el banquete o convite. Vamos a conocer al historia

El caso de la italiana Nadia Murineddu es atípico por demás. Cuando una mujer acepta matrimonio, lo último que espera es que la dejen “vestida y alborotada”. Sin embargo, lo menos que hizo Murineddu fue alboroto, a juzgar por los detalles de la historia.

La italiana conoció a su pareja Giovanni Delegu hace siete meses a través de Facebook. A pesar del poco tiempo de intercambio, decidieron aventurarse a la experiencia del matrimonio.

Pero el día del casamiento, el sábado pasado, Delegu la llamó y le dijo que no llegaría a la parroquia de Sorso, ya que debía regresar al cuartel militar.

A pesar de la tristeza y la decepción, cedió a la motivación de su padre quien le dijo: “Total, ya está todo pagado”.Aunque no hubo música ni fotos,si comida,bebida y pastel. “Debía ser una fiesta. El día más hermoso de mi vida, pero no quise que fuera el más horrible. Así que pensé lo mismo que mi padre. Y me dije: ´En el fondo, no se murió nadie, la vida continúa.

