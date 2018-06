Acusan a Roche de querer vender bienes de Ciudad Nueva

Socios activos y fundadores del club Ciudad Nueva denunciaron anoche públicamente la intención de Arnaldo Roche, destituido presidente de la institución de querer vender la sede social de la entidad. Sin atribuciones legales, el exdirectivo convocó a una asamblea para modificar los estatutos y adecuar a su medida. Lo hizo con el afán de adjudicarse funciones para disponer la venta de la sede social, la cual está situada en Julio César Riquelme y avenida San José.

Francisco Acosta, socio activo del club, dijo: “Los socios del club estamos alertas y vinimos a pedirle explicaciones a Roche, en qué carácter llamó a asamblea. A el, lo expulsamos en asamblea y hemos hechos todas las diligencias legales al respecto. Por lo tanto, no tiene porqué usar ni siquiera el nombre del club y menos para pedir que se cambie el estatuto”.

El socio señaló además que no permitirán que el acusado logre su cometido, pues no corresponde. Aclaró que no están para recurrir a la violencia, sino al diálogo. El acto asambleario que contó con un grupo de escasos números de seguidores de Roche debió llevarse a cabo en el local de Tío Tom, del barrio Ciudad Nueva. Allí, Roche, quien es político colorado, logró que hasta policías antimotines montarán guardia para ofrecer “protección” a quienes desean violentar las normativas vigentes.

Roche, el año pasado agredió al delegado de su propio club, previo a la asamblea de la Liga Paranaense.

Ciudad Nueva es el club más popular de la liga local. En los últimos tiempos se constituyó en el más conflictivo, dirigencialmente, pues el principal interés radica en la sede social. Los que en teoría aman a la entidad tricolor, lo que en verdad quieren es sacar ventajas personales con la venta del citado predio.

