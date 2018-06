Horóscopo 01 de junio del 2018

ARIES:Sabes que las cosas deben cambiar, no podés quedarte en la incertidumbre, pero por eso tenés que poner toda tu obstinación para que así sea. Si estás esperando una ayuda cualquiera por parte del entorno para salir adelante en tu trabajo, te equivocas, te miran pero no hacen nada y no harán nada. NÚMERO PREDILECTO: 36

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

TAURO: Aprovecha tu natural concentración y determinación para llevar a cabo un negocio difícil, pero beneficioso al final para ti y tu familia. Si estás buscando otra casa, elige una con patio grande porque necesitas de espacio para aislarte y meditar en tus momentos de descanso. NÚMERO PREDILECTO: 83

PIEDRA ENERGÉTICA: PERLA

GEMINIS: Dejas de lado tus perjuicios rígidos y tus conceptos antiguos en lo que se refiere al romanticismo. La persona que te desea es muy espontánea y eso provoca la duda por tu parte. Sin embargo, los astros dicen que sus intenciones son puras y su amor sincero, podés tener confianza en ella. NÚMERO PREDILECTO: 68

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

CANCER: A pesar de tus ganas para ayudar a tus semejantes, involucrarte en un conflicto laboral, que en final no te toca directamente, resultaría un perjuicio para tu carrera y un ascenso futuro. Tu orgullo y tus posibilidades económicas son innecesarios para demostrar tu capacidad amorosa. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

LEO: Sé prudente, desconfía de una persona que trabaja contigo desde hace poco tiempo porque su honestidad es muy dudosa. Un negocio tuyo se está desarrollando lentamente pero seguramente; no abandones, tenés que perseverar porque dentro de poco el ámbito astral será mejor. NÚMERO PREDILECTO: 3

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

VIRGO: Dificultades con la persona querida para ponerse de acuerdo sobre una nueva actividad que te gustaría empezar. Lo mejor es comenzar sin decirle nada y, cuando llegarán los primeros beneficios, entonces será fácil convencerla. Los masajes terapéuticos son buenos para tu espalda. NÚMERO PREDILECTO: 10

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

LIBRA: Cuida tus gastos, a pesar de que el entorno astral favorezca las buenas compras el día de hoy, vas a faltar de olfato para los buenos negocios. Una escapadita te permitirá reencontrarte con una persona en una intimidad que habías olvidado. Dolores abdominales, vigilar tu alimentación. NÚMERO PREDILECTO: 41

TALISMÁN DE LA SUERTE: CRUZ DE ORO

ESCORPIO: Siempre te gusta ayudar a los que empiezan una nueva tarea por tus consejos y tu experiencia. Sin embargo, hay algunos ámbitos en los cuales no conoces nada y para no dejarlo ver dices cualquier cosa. Por eso hoy tus recomendaciones no estarán apreciadas hoy. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

SAGITARIO:Tu vida sentimental representa la meta final de tus maniobras aparentemente inocentes. Te sientes renacer al amor después de un periodo sin pasión, quieres experimentar nuevos placeres; tu pareja te acompañará para compartir esta nueva etapa de tu vida, sin censuras. NÚMERO PREDILECTO: 55

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

CAPRICORNIO:Todo llegará a tiempo si sabes esperar en lugar de esforzarte por nada actualmente. Una noticia, de parte de una persona en la cual no tenés mucha confianza, va a despertar tus celos; cuídate, dicha persona es mala y busca solamente a dañarte, no tenés porque creerla. NÚMERO PREDILECTO: 71

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

ACUARIO:La generosidad sopla en tus relaciones afectivas, tu nueva actitud con la persona querida te permite conseguir mucho más que cuando te enfrentabas con ella. Sería una iniciativa inteligente que participar más en las tareas de la casa, tu media naranja lo valorará. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 94

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

PISCIS:Tus adversarios se llevarán una sorpresa cuando se enfrentarán con todo lo que edificó con una prodigiosa paciencia. Usa de la misma paciencia para que tu vida amorosa sea un éxito, la persona que quieres conquistar lo está esperando de ti. Una visita al odontólogo sería buena idea. NÚMERO PREDILECTO: 67

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

Comments