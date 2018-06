Puenteguýpe O1 de junio del 2018

No hay peor ciego de aquel que no quiere ver, dice un viejo adagio, y esto se aplica a los jueces de esta zona del país. Más del 85% de los presos no están condenados pero aseguran que no hay mora judicial y que los números no son reales. Es que las cifras de este año fueron refutadas con las del año pasado. ¡¡¡En qué termo viven estos muchachos?!!!

**********

Honestísimo Cabral dejó una banca en diputados para ir comisionado a la Aduana, donde ya había estado y después fue condenado por la justicia por “desprolijidades” en la administación. ¿Cuál será la importancia de este muchacho en el negocio de HC? Péa la tema hina…

**********

Cada vez se torna más negra la morcilla con el amigo HC. No logró el quorum, perdió su equipo, y Brasil está atornillando para evitar el ingreso de cigarrillos hacia su territorio. A lo mejor por eso algunos ya están comenzando a alejarse lentamente.

