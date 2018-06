Se hizo pasar por periodista de Vanguardia

Un hombre se hizo pasar por periodista del diario Vanguardia, aparentemente, con la intención de extorsionar. Nuestro medio aclara que el falso comunicador, cuya identidad no trascendió, no tiene vínculo laboral con nuestra empresa.

Según la denuncia, supuestamente, el hombre se presentó en una conocida cadena de supermercados de Presidente Franco, asegurando que la carne que adquirió de ahí le intoxicó a su esposa.

El mismo llegó al lugar con una cámara fotográfica y pretendía que los responsables del supermercado le dieran dinero a cambio de no realizar una denuncia.

Hacemos la correspondiente aclaración para lo que hubiere lugar, sin perjuicio de iniciar las acciones legales, que correspondan.

