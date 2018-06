Horóscopo 4 de junio del 2018

ARIES:No resulta bueno cerrar los ojos para ocultarse de la realidad, tenés que enfrentarla con optimismo, los astros son favorables hoy. Unas cosas no andan bien en tu vida amorosa, escaparte no sería la solución. Aprovecha este comienzo de semana para reanudar la relación, no es tarde.

NÚMERO PREDILECTO: 14

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

TAURO:Vas a recibir una nueva propuesta de trabajo y te van a encantar las personas con las cuales tendrías que trabajar. El dinero no va a sobrar para pasar bien la semana, tenés que acomodarte a la situación y pensar que podría ser peor. Dolores de cabeza por la tardecita quizás por causa de los cambios de presión atmosférica. NÚMERO PREDILECTO: 97

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE PLATA

GEMINIS: Te vas a dar cuenta próximamente que hay una persona de tu entorno que se gusta de ti. Cuidado porque no es por tu gentileza sino por tu plata. Según los astros, actualmente no estás bien económicamente, entonces no lo dejes ver y disfruta. Cuida tu hígado por la noche.

NÚMERO PREDILECTO: 7

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

CANCER: Tenés muchas posibilidades para lograr al éxito próximamente en tus tareas. Podés tomar iniciativas importantes, comenzar una nueva actividad, incluso crear tu negocio propio, el ámbito astral en estos días es propicio para todas estas innovaciones. Suerte en los juegos pero no apostar demasiado.

NÚMERO PREDILECTO: 24

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

LEO: Vas a empezar la semana con una finalidad en las relaciones amorosas. Quizás tenés exigencias en materia sexual que la persona querida no aguanta. Piénsalo, una pareja se maneja de a dos, cada uno por el otro; entonces tenés que ser menos egoísta, encontrar lo que le agrada y todo saldrá bien.

NÚMERO PREDILECTO: 74

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

VIRGO:Tenés un exceso de energía que vas a poder gastar en una nueva actividad. Para empezar bien la semana, sería bueno evitar las discusiones de dinero, ya sea en el trabajo como en familia, no te resultaría bien. Los que estaban enfermitos hace poco se van a recuperar rápidamente.

NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

LIBRA: Sé más cauteloso, más discreto, en cuanto a tu intimidad; permitas que los demás invadan tu vida privada, la armonía actual de tu hogar es buena y tiene que seguir así. Una de sobrecarga de trabajo hoy va a provocarte dolores de cabeza si no te cuidas. Suerte en el casino y en los juegos de naipes.

NÚMERO PREDILECTO: 31

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

ESCORPIO: Después de algunos eventos imprevistos que te molestaron y perturbaron tu vida llega la tranquilidad. Grandes satisfacciones en el trabajo hoy, tus actividades van a crecer en forma espectacular, tus ingresos también. En tu vida amorosa hay alegría y felicidad con tu pareja actual. NÚMERO PREDILECTO: 49

PIEDRA ENERGÉTICA: ONICE

SAGITARIO:Tenés posibilidad para mejorar tus relaciones sentimentales; el ámbito astral es bueno para solucionar los recientes desacuerdos. En lo laboral, cualquiera iniciativa se revelará positiva y beneficiosa. Incluso podes innovar, los resultados serán más allá de lo esperado. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CAPRICORNIO:Tu signo es muy sensible al nivel de los incidentes, este día no sería bueno planear un largo viaje por ejemplo, mejor dejar pasar unos días que el entorno astral se vuelva más positivo. Dolores de cabeza para empezar esta semana, podría ser por causa de excesos de comida el último fin de semana.

NÚMERO PREDILECTO: 9

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ACUARIO:Este día lunes no es bueno para arriesgarte en una inversión especulativa, podrías perder mucho dinero. Dejas pasar más tiempo, el momento todavía no es propicio para los negocios. Si tenés que viajar, se recomienda la prudencia, los astros indican riesgos de accidente.

NÚMERO PREDILECTO: 92

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS:Día propicio para profundizar una relación amistosa y volverla en algo más sentimental e íntimo. El planeta Venus va a procurarte mucho encanto en este primer día de la semana pero cuidado, no sería bueno mantener varias relaciones al mismo momento, hay riesgos de problemas. NÚMERO PREDILECTO: 47

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

Comments