Ola de frío en CDE: asisten a personas en situación de calle

Representantes de varias instituciones rescataron a personas en situación de calle de Ciudad del Este, considerando las bajas temperaturas. El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, dijo que el sábado último fueron asistidos 18 indigentes, de los cuales 10 accedieron a trasladarse a los refugios habilitados. El frío persistirá durante toda la semana con mínimas de 8°C.

Ante la ola de frío que se instaló en la zona, la Municipalidad de Ciudad del Este, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Cruz Roja Paraguay, el Cuerpo de Bomberos y el Programa de Atención a Niños y Adolescentes (Painac) iniciaron la asistencia a personas en situación de calle. El trabajo consiste en realizar recorridos por las principales vías de la ciudad, con un equipo compuesto por funcionarios de las referidas dependencias a fin de ubicar y trasladar a indigentes hasta los albergues habilitados, que son la Seccional Colorada N° 1 y el hogar Painac ubicado en el Km 4.

Las personas asistidas reciben alimentación, aseo, cuidados médicos en caso de ser necesario y un sitio disponible para pasar la noche.

El ministro de la SEN, Joaquín Roa, explicó que el sábado último fueron asistidas 18 personas de las calles de Ciudad del Este. Agregó que de este total, 10 accedieron a ser trasladadas a los centros de refugio habilitados, mientras que a los ocho restantes les entregaron colchas y colchones.

Roa indicó que este operativo se pone en marcha cuando las temperaturas son de 10º C para abajo y recordó que no existe una ley que les obligue llevar a los indigentes a los refugios, sino que se les da esa opción y que muchos no acceden. Es por esto que se les deja mantas, colchones y bebidas calientes, y luego les hacen un monitoreo.

FRÍO, LLUVIA Y VIENTOS DEL SUR

La Dirección de Meteorología pronostica para hoy una jornada fría con una mínima de 11°C y una máxima de 14°C. Se prevé un cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones. Esta tendencia persistirá toda la semana con mínimas de hasta 8°C.

