Presos en contenedores

El pasado viernes se publicaba una información que señalaba que el Ministerio de Justicia había enviado seis contenedores que funcionarán como celdas para los reclusos de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Según la publicación, la iniciativa del Estado pretende contrarrestar la precariedad de los pabellones del penal y la superpoblación de las celdas. Los contenedores fueron adaptados y equipados para funcionar como celdas, que reemplazarán unos antiguos pabellones que fueron demolidos.

La Penitenciaría Regional de Ciudad del Este es en la actualidad una de las más superpobladas del país. Alberga a un total de 1.440 internos, de los cuales sólo 234 están condenados. Su capacidad es de tan sólo 630 reclusos. Esto da la pauta del nivel de hacinamiento de los reclusos, donde se encuentran criminales de alta peligrosidad y personas recluidas por delitos menores. A esto se suma la presencia de internos que padecen enfermedades contagiosas, quienes conviven con los demás exponiendo al peligro de contagio a todos.

La situación penitenciaria del país pone en evidencia una vez más al Estado paraguayo absolutamente indolente, inhumano, ineficiente y corrupto. Las cárceles no son lugares de readaptación para las personas, sino depósitos humanos de donde salen más peligrosos para la sociedad, que no supo ayudarlos a reencaminar sus vidas.

El hacinamiento y la superpoblación de las cárceles no solamente es el resultado de una justicia corrupta, indolente e ineficiente, que tiene una alta morosidad judicial y que mantiene a ladrones de gallinas años en una cárcel y es rápida para liberar a peligrosos criminales y traficantes. Es también el resultado de la corrupción reinante en el Ministerio de Justicia, porque cuanto mayor sea la población penal, mayor es el presupuesto asignado para las licitaciones para provisión de alimentos e insumos para las cárceles.

Es la sociedad la que tiene que tomar conciencia de la importancia de tener penitenciarías con condiciones humanizantes, de modo a que realmente puedan contribuir para la readaptación de aquellas personas que cayeron en un delito. Es la sociedad en conjunto la que tiene que exigir cambios profundos al sistema penitenciario en el país.

Comments