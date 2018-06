No hubo acuerdo y paro docente se mantiene

Representantes de gremios de educadores y trabajadores no llegaron a un acuerdo con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, sobre el proyecto de Ley que modifica el Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Así, el paro anunciado para el jueves sigue.

Los gremios de educadores y trabajadores se mantienen firmes en realizar un paro de actividades académicas y administrativas, por 24 horas, este jueves en rechazo del proyecto de ley “que crea el consejo asesor del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y establece normas de inversión del Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

La reunión se realizó con presencia de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y el ministro sustituto de Trabajo, César Segovia.

Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que todos los gremios de educadores se acoplarán al paro por lo cual esperan un acatamiento del 80% de los más de 70.000 docentes agremiados. Con relación a la reunión apuntó que no se llegó a ningún acuerdo con los representantes del Gobierno quienes no se manifestaron a favor de rechazar la ley y solo indicaron que van a analizar las objeciones que tienen los trabajadores, las cuales deberán presentar en una contrapropuesta.

“Nosotros seguimos rechazando la ley así como está. Queremos que se rechace. Nuestras principales objeciones tienen relación con las atribuciones que se le asigna al superintendente que puede plantear reformas al régimen jubilatorio. Esto nos molesta y nos preocupa porque abriría la posibilidad de aumentar la cantidad de años de aporte para el sector docente, como también puede aumentar el porcentaje que mensualmente se aporta para jubilarse”, dijo.

Otra objeción a la ley tiene relación con el Consejo de Inversores, el cual consideran bastante riesgoso. “No tenemos las garantías de que se invierta de forma correcta y que posteriormente esos recursos vuelvan a la Caja de Jubilaciones como corresponde. Por nuestra parte vamos a analizar punto por punto esta ley y vamos a presentar las modificaciones que creemos son necesarias, además de socializarlas con todos los gremios”, refirió.

Plan de contingencia

Por su parte, el director de gremios del Ministerio de Educación, Humberto Ayala, señaló que se analizará un plan de contingencia y que a priori se rigen por el pago de salario a docentes por día trabajado.

“Sobre el paro de educadores aún no tuvimos ninguna comunicación oficial, pero ya que es un hecho que no solo afectará al sector educativo. Vamos a aplicar el protocolo correspondiente. No se prevé sanciones y se cumplirá con lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo: pago de salario por día trabajado”, apuntó.