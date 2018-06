Camioneros anuncian paro si no se revé liberación de precios del gasoil

El vocero de la Federación de Camioneros anunció que habría paro la próxima semana si el Gobierno no revé su decisión de liberar los precios del combustible. Consideró que se tomaron decisiones por cuestiones políticas y reclamó volver al sistema anterior.

“No podemos seguir así si no hay una previsibilidad sobre este tema. Imaginate si en 15 días quieren volver a subir los precios”, señaló Ángel Zaracho, representante de la Federación Nacional de Camioneros, con respecto a la decisión del Gobierno de liberar los precios del combustible.

Agregó que, a su parecer, “nuestro mercado no está preparado para ese tipo de libertades”, por lo que “pedimos al Ejecutivo que se retorne por un tiempo al sistema anterior”.

Según Zaracho, el precio del combustible representa el 50% del costo operativo de los camioneros, razón por la cual se ven seriamente afectados con la medida. Recordó que no sólo ellos son afectados, sino la ciudadanía en general.

Dijo que el anuncio del paro para la próxima semana debe consensuarse, además de la Federación, en las asociaciones y luego en los sindicatos. En nuestro país existen al menos 35.000 camioneros.

Sostuvo que, como primera medida, en busca de un diálogo, visitarán hoy al viceministro de Transporte, Agustín Encina, y también hablarán con el senador Arnoldo Wiens para solicitar una reunión con el presidente electo, Mario Abdo Benítez.

Lamentó que esta decisión haya sido tomada por el presidente saliente, Horacio Cartes, sin consulta previa, y cuestionó la medida, dado que se trata de una cuestión netamente política, considerando que su renuncia no pudo concretarse aún.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un subsidio para el sector, no se cerró a la misma; sin embargo, aseguró que “no es lo que buscamos. Nunca hemos pedido y nos parece que no es la forma. Habría que elaborar y ver el costo como ellos manejan, pero es muy difícil de aplicar el servicio en el transporte de carga”, sentenció.

