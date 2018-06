El 90% de conductores ofrece coima, según la Caminera

El director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, informó que el 90% de los conductores en infracción ofrecen coimas a agentes en barrera para evitar que se expida la boleta de multas. Se defendió de un nuevo caso de agente filmado recibiendo dinero.

Respecto al caso denunciado y en que un agente de la Patrulla Caminera recibe una coima, el director de la institución, Luis Christ Jacobs, señaló que se inició un sumario administrativo al agente. Sin embargo, agregó que en la mayoría de los casos son los propios conductores los que ofrecen los sobornos.

“El 90% de las coimas son por iniciativa del conductor y, de paso, le perjudican al inspector, que ya no puede quedarse en la institución y de hecho no va a quedarse”, señaló Christ.

Lamentó que este tipo de situaciones sea una constante ya que la solución sería fácil. “Es muy fácil de erradicar, porque el conductor que está en condiciones no tiene porqué pagar nada. Le sale mucho más caro en el año pagar coimas que estar en condiciones con los documentos en regla”, cuestionó.

Dijo, además, que en el caso de denuncias verbales, estas pueden tener un efecto boomerang para el que las realiza, ya que el procedimiento es el de apercibir al agente, y si sale libre, este puede utilizar el documento como cabeza de un proceso de demanda por difamación y calumnia.

“La denuncia verbal no es una prueba contundente. Ante denuncias verbales, amonestamos al inspector, pero no dejamos nada por escrito por el efecto que pueda tener luego y que pueda revertirse contra el denunciante”, indicó.

