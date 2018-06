El pasado lunes arrancó la promocionada auditoría de las unidades fiscales de Ciudad del Este. Según las informaciones, el proceso de investigación interna se realizará en todas las unidades el resultado será puesto a consideración de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, y que se revisarán causas ingresadas desde el 2015 hasta el 2017.

Los responsables de las tareas señalaron que realizarán controles de gestión cualitativa y cuantitativa. El primer punto hace referencia al control de las causas en cuanto a calidad de los trabajos realizados por los agentes fiscales en cada una de las causas abiertas que están siendo investigadas. En cambio, la verificación cuantitativa se refiere al relevamiento de todos los datos y su posterior ingreso al Sistema Informático de Control del Estado de Causas (SICEC). Además de cómo los procesos van pasando de un estado a otro, el correcto cumplimiento de los instructivos y resoluciones dictadas por la Fiscalía General del Estado, así como la aplicación de los procedimientos normativos establecidos y plazos procesales.

De buenas a primeras el fiscal adjunto Ricardo Merlo ya abrió el paraguas y admitió que hay una falencia de 100 agentes fiscales a nivel país, lo que dificultaría la labor de los representantes públicos por la sobrecarga de causas por cada agente. Lo ideal es que cada fiscal maneje de 300 a 400 causas pero en la zona cada agente recibe unas 1.100 causas al año, según Merlo.

Lo que la ciudadanía viene esperando de la gestión del Ministerio Público en la región es que realmente los agentes fiscales se conviertan en verdaderos representantes de la ciudadanía y no en meros engranajes de la rosca corrupta que maneja históricamente la región. Lo que se esperaba de una auditoría es que se limpie el Ministerio Público de fiscales sinvergüenzas, que llegaron a Ciudad del Este en transporte público y ahora tienen una vida de magnates. Esto porque aprovecharon el poderío económico de la mafia fronteriza para enriquecerse formando parte del engranaje de la ilegalidad, y desarrollando procedimientos extorsivos.

Mientras la administración de Sandra Quiñónez no destituya, procese y meta a la cárcel a los fiscales delincuentes, la tarea del Ministerio Público no tendrá credibilidad ante la opinión pública y tanto Merlo como Quiñónez no pasarán de ser meros fantoches, manejados por los poderosos de siempre. Esperamos que alguna vez las cosas cambien.

