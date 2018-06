Hoy, paro de docentes contra el sistema de jubilaciones

Habrá “paro total de actividades académicas en todo el país”, ratificó Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), para la jornada de hoy en protesta contra una eventual modificación del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

Hoy no habrá clases en la mayoría de las instituciones educativas públicas del país, una medida asumida el pasado martes tras una infructuosa reunión con el Ministerio de Hacienda. Los docentes rechazan el proyecto de ley pendiente de estudios en el Congreso que pretende crear la Superintendencia de Fondos Jubilatorios y Pensiones, al igual que afirman que hay un plan de modificar el Sistema Nacional de Jubilaciones.

El docente justificó la medida de fuerza argumentando que “somos 87.000 docentes aportantes, creemos que este proyecto de ley es importante, pero como está elaborado va a ser perjudicial para el futuro para los trabajadores”. Además, Piris dio por cerradas las conversaciones con el gobierno actual.

“Queremos que se rechace y que nos sentemos todos juntos ya con el nuevo gobierno de Mario Abdo -desconocemos ya el gobierno de Horacio Cartes que se va- y con el nuevo gobierno elaborar un nuevo proyecto de ley con las clases obreras y otros sectores”, afirmó Piris.

“Creemos que es importante que exista un ente regulador que controle, pero no con todas las atribuciones que se le da ahora”, dijo con respecto a la propuesta de creación de la Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, el único proyecto oficialmente presentado.

Pese a desconocer al actual gobierno, también tiene sus dudas sobre el rol de Benigno López, titular del Instituto de Previsión Social y designado como coordinador del Equipo de Transición por su hermano, Mario Abdo Benítez. “Lo que nos llama la atención es que Benigno López está con todos ellos (que apoyan este proyecto de ley)”, finalizó sobre el tema.

Otro punto que se adelantan en rechazar ya en lo que refiere al próximo gobierno es la eventual designación de Pedro Ferreira como futuro ministro de Educación de Mario Abdo Benítez.

“Si, tenemos la información que Juntos por la Educación (organización civil) está presionando para que sea Pedro Ferreira, pero nosotros queremos que sea un docente, alguien que estuvo en las aulas. Estamos cansados que sean abogados, ingenieros, etc.”, dijo Piris.

Ferreira es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y es uno de los nombres que se rumorea para dirigir la cartera de Educación, aunque esto no fue confirmado por nadie del entorno cercano del mandatario electo.

