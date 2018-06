Exhorta no relajarse en Intermedia

Corrales no debe relajarse, sino exigirse más y seguir el camino, normalmente, en el campeonato Intermedia. Es la perspectiva del experimentado volante, Emilio Garcete. Considera importante el partido del domingo contra Caaguazú.

“No estamos lejos de los primeros si miramos la tabla. Pero si miramos hacia abajo, tampoco ya mucha diferencia. Así es que disfrutamos de los triunfos y a medida que pasen las fechas, el torneo será más exigente”, expresó Garcete, al ser consultado sobre el presente del club.

Sostuvo que el campeonato es largo, pero que el plantel vive cada día haciendo lo que le gusta, por lo que no se siente el sendero a transitar.

Sostuvo que el campeonato es largo, pero que el plantel vive cada día haciendo lo que le gusta, por lo que no se siente el sendero a transitar. “Hay un clima de camaradería y mucho entusiasmo por seguir esta racha positiva. Es el primer año de Corrales en la categoría y la campaña es aceptable”, añadió.

Sobre el rival del domingo, dijo que cuenta con buen potencial que de local ganó muchos puntos, por lo que resultará un partido disputado.

